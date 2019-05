V parku Zvezda položili asfalt, vendar le testno

Pred nekaj manj kot dvema tednoma so na eni od peščenih poti v parku Zvezda pri filharmoniji začeli polagati asfalt. Ta je bil položen po vseh poteh pred prenovo parka, vendar polaganja ne bodo nadaljevali in bodo poiskali drugo rešitev.

V prestolnici je v zadnjih mesecih kar nekaj prenov, ki so poskrbele za prometne zamaške. Prenavljali so Drenikovo in Vodnikovo cesto, razkopan je Prešernov trg, zaprte so tudi Litijska in Poljanska cesta ter Kersnikova ulica.

Manjše gradbišče je bilo tudi v neposredni bližini Prešernovega trga, ob Kongresnem trgu, ki v primerjavi z zgoraj naštetimi ni povzročalo zastojev, je pa vzbudilo pozornost.

Peščene potke v parku Zvezda je na enem delu zamenjal asfalt, ki je bil pred prenovo parka leta 2011 položen po vseh poteh v njem, v novi ureditvi pa ni bil več predviden.

Položili so ga le testno

V idejni zasnovi so si po tleh zamislili betonski tlak glorit, vendar se zanj občina ni odločila zaradi slabega stanja dreves. Foto: Ana Kovač Na Mestni občini Ljubljana (MOL) pojasnjujejo, da so manjši del asfalta, po nekaj dneh so ga pobarvali na belo, položili le testno. Kot kaže, jih rešitev ni prepričala, saj se niso odločili za to možnost in dela ne bodo nadaljevali.

"Trenutno iščemo rešitev za utrditev poti skozi park, ki bo prijazna tudi do zasajenih dreves," odgovarjajo na občini. Vse odločitve morajo biti tudi v skladu Zavodom za varstvo narave in ZVKDS.

Tudi peščene poti so le začasne

Prav zdravje dreves, v večini gre za okrog 70 let stare platane, je bilo razlog, da ob prenovi parka niso položili betonskega tlaka glorit, ampak so uredili peščene poti.

Prenovo parka so končali pred osmimi leti, po gradnji garažne hiše pod parkom. Zamisel je bila, da bi pri potkah, ki tvorijo obliko zvezde, ponazorili peščen vtis in znova uporabili materiale, kot jih je pri urejanju uporabljal arhitekt Jože Plečnik.

Gosposvetksko ulico so odprli konec lanskega avgusta. Foto: Ana Kovač

Po prenovah težave s pokanjem

V središču prestolnice so v zadnjih letih izvedli več prenov. Med večjimi so bili leta 2015 prenova Slovenske ceste (v več presledkih od Erjavčeve ulice do Bavarskega dvora), kjer so omejili promet, pa pozneje še Cankarjeva in Gosposvetska cesta.

V vseh primerih so imeli po polaganju betonskega tlaka težave s pokanjem, tudi na Kongresnem trgu, kjer naj ne bi počakali dovolj časa pri vlivanju tlaka, je pred leti poročal Dnevnik. Razpoke so reševali z lepljenjem, pojavile pa so se tudi konec prejšnjega leta po prenovi Gosposvetske ulice.