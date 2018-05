V Parku Postojnska jama med prazniki dosegli rekorden obisk

V Parku Postojnska jama so med prvomajskimi prazniki postavili nov rekord. V šestih dneh je turistično znamenitost obiskalo kar 40 tisoč obiskovalcev oziroma 38 odstotkov več gostov kot v enakem obdobju lani, so sporočili iz Parka Postojnska jama.

V Parku Postojnska jama, katerega del je tudi naša najbolj znamenita jama s človeškimi ribicami, so med prvomajskimi prazniki dosegli rekorden obisk. Foto: Postojnska jama

Nov rekord so tako podrli še pred uradnim začetkom sezone, kar pri vodstvu že vzbuja optimizem. "Sezona bi bila lahko izjemna. Pripravljamo se, da avgusta ne bomo jamrali, da je turistov preveč. Gostov ni nikoli preveč, slaba je lahko le skrb zanje," je dejal predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagelj.

Rekord predstavlja dobro napoved za slovenski turizem

Podiranje rekordov v Parku Postojnska jama ni nič novega, v družbi pa so prepričani, da je to posledica dobrega dela z gosti, izjemnih lepot Postojnske jame in Predjamskega gradu, predvsem pa strateške usmeritve, da turistično ponudbo tržijo kot celoto.

Po njihovih besedah je rekord tudi dobra napoved za slovenski turizem, saj Postojnska jama že desetletja predstavlja barometer turizma za ta del Evrope.

K dobremu rezultatu prispevalo tudi odprtje Hotela Jama

Ob vsem tem ugotavljajo, da Park Postojnska jama postaja vse bolj priljubljena končna izletniška točka in ne več le postojanka na poti do morja.

Razlog za to vidijo v velikem številu atrakcij, ki so na voljo obiskovalcem parka. K vse večji priljubljenosti Parka Postojnska jama je prispevalo tudi lansko odprtje Hotela Jama, so še zapisali v sporočilu.