V Muzeju novejše zgodovine Slovenije razstava o slovenskih žrtvah Auschwitza

Kot so spomnili v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, bo 27. januarja minilo 76 let od osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz. "Na svetu ni kraja, ki bi bil bolj zaznamovan s smrtjo," so zapisali in spomnili, da je bilo v času delovanja Auschwitza od leta 1940 do leta 1945 v njem ubitih okoli 1,1 milijona ljudi. Od tega je bilo milijon Judov, kar pomeni, da je v Auschwitzu umrl vsak šesti od skupno šestih milijonov Judov, ki so umrli v holokavstu. Prav zato je bil datum osvoboditve Auschwitza izbran za dan spomina na holokavst, so še navedli v muzeju, piše STA.

Dokumentarna razstava "Tu se je smrt utrudila do smrti ...": Slovenske žrtve Auschwitza pripoveduje o 2.300 ljudeh iz Slovenije, ki so jih odpeljali v Auschwitz. Večina je bila Slovencev, med deportiranimi pa je bilo tudi okoli 350 Judov, vsaj 78 Romov in vsaj en pripadnik Jehovovih prič. Domov se jih je vrnilo le okoli 1.000, za večino preostalih pa je Auschwitz pomenil kraj smrti. Zato velja Auschwitz za eno največjih pokopališč slovenskih žrtev druge svetovne vojne, zaradi česar je 27. januar tudi slovenski dan spomina na žrtve holokavsta.

Prvič je bila postavljena lani

Razstava, ki jo je pripravila Sinagoga Maribor, je bila prvič postavljena na ogled 23. januarja lani v sklopu projekta Šoa- spominjajmo se 2020. Z odprtjem razstave ni bil zaznamovan le lanski mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, ampak tudi 75. obletnica osvoboditve Auschwitza. Tokrat pa bodo razstavo postavili v najpomembnejšem slovenskem muzeju, posvečenemu zgodovini 20. stoletja.

Ob razstavi je Sinagoga Maribor pripravila tudi kratek video, v sklopu dogodkov ob razstavi, med katerimi je tudi uvodno vodenje po njej, pa se v sredo obeta še podcast s Hadinjakom, v četrtek pa bo na sporedu tudi njegovo predavanje. V njem bo predstavil usode nekaterih umrlih in tudi preživelih slovenskih taboriščnikov Auschwitza, piše na spletni strani Muzeja novejše zgodovine Slovenije, še piše STA.