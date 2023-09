V Maroku še vedno 17 Slovencev

Ministrstvo sicer do nadaljnjega odsvetuje potovanja na območja Maroka, ki jih je prizadel potres.

Slovenske turistične agencije, ki v prihodnjih tednih organizirajo potovanja v Maroko, so v ponedeljek zagotovile, da po potresu ostajajo v stiku z lokalnimi agenti in partnerji. Razmere pozorno spremljajo in bodo vse nadaljnje odločitve sprejeli v skladu s priporočili oblasti.

V Maroku je trenutno pod okriljem turistične agencije Life Trek skupina desetih popotnikov, ki zaenkrat nima nobenih težav in nadaljuje svoje potovanje. "V času potresa smo bili v puščavi, tako da se potresa praktično ni čutilo. Večino časa smo izven prizadetih območij, tako da vračanja nismo načrtovali niti te želje niso izrazili udeleženci sami," so sporočili iz agencije.

"Trenutno smo v Marakešu in ne občutimo posledic potresa"

Ena od udeleženk potovanja Hela Polc je dejala, da so trenutno v Marakešu, vendar ne občutijo posledic potresa. V Marakeš so pripotovali iz kraja Merzouge preko prelaza Tizi-en-Tischa, kjer pa je bilo po njenih besedah opaziti posledice. Na cesti so bile namreč skale, videti je bilo tudi podrte stare hiše. "Nove hiše pa so nepoškodovane, prav tako tudi trenutno naš hotel v Marakešu," je dodala.

V potresu z magnitudo 6,8, ki je v petek pozno zvečer prizadel Maroko, je po najnovejših podatkih maroških oblasti umrlo več kot 2.900 ljudi, 5.530 jih je bilo poškodovanih. Potres je izbrisal celotne vasi v gorovju Atlas, hudo je bil prizadet tudi Marakeš. Številna območja so po potresu težko dostopna.