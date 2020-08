V Mariboru z grafiti popisali nove kamnite klopi #video

Na prenovljenem Glavnem trgu v Mariboru so neznanci ponoči znova popisali nove kamnite klopi. V zadnjih zapisih očitno Janeza Janšo primerjajo s Hitlerjem, saj so dodali tudi letnici 1933 in 2020. Mariborčanom je že prekipelo zaradi nenehnega pojavljanja neprimernih napisov. Mestna občina Maribor je tako popoldne vložila prijavo na policijo, odstranitev napisov pa napoveduje po končani preiskavi.

Mariborčani so danes dopoldne ob pogledu na nove napise na Trgu svobode, ki omenjajo Hitlerja in Janšo, zmajevali z glavo. Napisi so se čez noč pojavili tudi na kamnitih klopeh na Glavnem trgu, kjer te dni končujejo celovito prenovo. Predvsem Mariborčani, ki so preživeli drugo svetovno vojno, do tistih časov nikakor ne čutijo nostalgije. Hitler je namreč ob obisku leta 1941 takratni nemški mestni oblasti dal jasno navodilo.

Nacisti so to željo vzeli zelo resno in dobesedno iztrebljali slovenstvo. Mestna občina Maribor danes še ni odstranila spornih napisov, je pa popoldne vložila prijavo na policijo. Mariborska občina je sicer že pred meseci napovedala odstranjevanje tovrstnih grafitov in napisov, a to ni bila ovira za postavitev spominskega obeležja ob prebarvanem grafitu Janeza Janše z iztegnjeno roko.