V Mariboru s paintball pištolo streljal v avtobus

Kot so danes sporočili z mariborske policijske uprave, je bil v četrtek okoli 22.50 njihov operativno-komunikacijski center obveščen, da je na območju Policijske postaje Maribor II prišlo do poka in poškodbe avtobusa, ki je vozil iz smeri središča Maribora proti Taboru. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je poškodovano steklo zadnjega dela avtobusa.

Storilca še iščejo

Po do zdaj zbranih obvestilih in opravljenem ogledu kraja so policisti ugotovili, da je neznani storilec s paintball pištolo izstrelil v avtobus dve kroglici, ki sta poškodovali steklo avtobusa. "V tej zvezi policisti intenzivno zbiramo obvestila o identiteti storilca," pravijo na policijski upravi.