Oropali bencinski servis v Mariboru

Danes, sredi popoldneva, se je v prostorih bencinskega servisa na Mlinski ulici v Mariboru zgodil rop, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Moški je vstopil v notranjost bencinskega servisa ter z uporabo nevarnega predmeta zagrozil tam zaposleni osebi, poročajo.

Po prvih zbranih obvestilih je odtujil in si protipravno prilastil gotovino in škatlice cigaret. Po dejanju je kraj zapustil in zbežal peš.

Po doslej zbranih informacijah je osumljenec suhe postave, visok približno 180 oz. 185 cm, oblečen v črno bundo, pod katero je imel oblečeno trenirko črne barve. Osumljenec je nosil sončna očala, obraz je imel prekrit s šalom.

Vse, ki bi imeli koristne informacije o izvršenem kaznivem dejanju, prosimo, da pokličejo interventno številko policije 113.