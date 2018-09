V Mariboru nad avtobuse z granitnimi kockami #video

V preteklih dneh so bili mariborski mestni avtobusi tarča neznanih storilcev, ki so vanje metali kamenje in granitne kocke. Pri mestnem potniškem prometu so pojasnili, da so v zadnjih dveh tednih imeli dva primera, ko je neznana oseba v avtobus zalučala kamen in razbila steklo. Podobni primeri so se dogajali tudi letos spomladi.