V Luki Koper odkrili za 100 milijonov evrov iranskega heroina #foto

Kontejner je 25. aprila iz Irana prek Turčije prišel v prosto cono Luke Koper. Ker so ga Fursovi uslužbenci označili kot tveganega, so ga izločili za pregled. Pošiljka je bila skenirana, nato pa še fizično pregledana. Pri tem je sodeloval tudi službeni pes Fursa za odkrivanje prepovedanih drog.

Kot so sporočili s policije, ki jo je Furs obvestil po najdbi droge, je bilo v ladijskih listinah in varnostnih vstopnih deklaracijah prijavljenih 800 vreč lepila za keramiko, skupaj težkih prek 20 ton. Kot pošiljatelj je bilo navedeno podjetje iz Irana, kot prejemnik blaga pa podjetje iz Slovenije. Ob delnem pregledu blaga so bile odkrite vreče, katerih teža in vsebina je odstopala od ostalega prijavljenega blaga.

Že službeni pes za odkrivanje nedovoljenih drog je nakazal prisotnost droge v vrečah. Preiskava tovora je pokazala, da je bilo v tovoru skritih 25 plastičnih vreč prepovedanega heroina, skupno težkih okoli 300 kilogramov. Po navedbah kriminalističnih tehnikov naj bi šlo za izjemno čisti heroin. Cena zaseženega blaga v maloprodaji bi bila vredna okoli 100 milijonov evrov.

Posnetek skenerja kontejnerja v Luki Koper. Foto: policija