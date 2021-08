V Ljubljanici našli truplo

Truplo so zvečer opazili mimoidoči in poklicali policijo.

V torek zvečer so v reki Ljubljanici našli truplo, so danes sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Opazili so ga mimoidoči in o tem obvestili pristojne službe.