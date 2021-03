Med gašenjem požara v Kopru našli truplo 65-letnika

V Kopru je v soboto zvečer ob 22.55 zagorelo v pritličju hiše v Kraljevi ulici. Med gašenjem požara so odkrili truplo 65-letnega domačina. Policisti in kriminalisti so ugotovili, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi cigarete, so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper.