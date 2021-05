Ženavci: ženska v solariju našla truplo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poroča Kleinen Zeitung se je nesrečen dogodek zgodil v avstrijskem mestu Jennersdorf (Ženavci) v deželi Gradiška ne daleč od slovenske meje.

Salon za sončenje je povsem avtomatiziran in ko je vanj v nedeljo vstopila stranka, jo je čakalo grozno presenečenje. Videla je, da je kabina s številko ena zasedena, vendar iz nje ni bilo slišati nobenega zvoka, zato je postala pozorna in nekajkrat vprašala, če je vse vredu. Ko jo je odprla, je našla truplo 50-letnice. Ta naj bi salon obiskala v nedeljo okrog 14.30, našli pa so jo okrog 16.45.

Preiskava še poteka, za zdaj pa poročanju avstrijskih medijev ne kaže, da bi šlo za dejanje tretje osebe. Policija na truplu ni našla nobenih poškodb. Lastnik je dejal, da na opremi ni bilo napake, ob tem pa je svojem izrekel sožalje.