Za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti je zagrožena zaporna kazen do petih let.

Ljubljansko okrožno sodišče je v sredo obsodilo 47-letnico na 16 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti. Septembra 2017 je na domu rodila deklico, po rojstvu pa zanjo ni ustrezno poskrbela. Pred sorodniki je nosečnost do zadnjega skrivala, v tistem času pa je bila v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.

Sodnik Marjan Pogačnik je ob razglasitvi sodbe povedal, da je ženska po porodu sama prerezala popkovino novorojenčku, s čimer mu je povzročila šok zaradi izgube krvi. Nato ga je golega položila na tla in ga izpostavila podhladitvam.

V tem času ni poklicala strokovne pomoči, deklico pa je dala v plastično vrečo in jo skrila v omaro. Ta je zaradi teh okoliščin umrla. Kljub temu da že ima tri otroke, ni v času nosečnosti niti enkrat obiskala ginekologa.

Ženska je po porodu izginila, zato je bilo zanjo razpisano iskanje. Našli so jo v sredini marca letos v slabem zdravstvenem stanju. Od takrat je bila v priporu, ta čas pa se ji bo štel v čas prestajanja zaporne kazni.

Obtoženka je kaznivo dejanje priznala

Narok so na predlog zagovornice Ivanke Ločnikar opravili za zaprtimi vrati, saj da je bilo govora o strogo intimnih vprašanjih. Psihiater je za 47-letnico ocenil, da "je bila v času kaznivega dejanja njena sposobnost obvladovanja bistveno zmanjšana".

Obtoženka je kaznivo dejanje priznala, oprostili pa so jo plačila stroškov kazenskega postopka, saj nima osebnih prihodkov in zagotovljene osnovne eksistence.

Za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti je sicer zagrožena zaporna kazen do petih let. Zaradi zmanjšane prištevnosti ter priznanja in obžalovanja dejanja pa je izrečena kazen ženski na spodnji meji.