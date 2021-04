Na Cerkljanskem poteka iskalna akcija pogrešanega 36-letnika

Pogrešanega so nazadnje videli v torek popoldne, policiste pa so o njem obvestili v sredo okoli 13. ure. Policija za morebitne informacije o pogrešanem prosi tudi širšo javnost.

Visok je od 170 do 175 centimetrov in suhe postave. Ima podolgovat obraz, rjave oči in obrito glavo. Ko so ga videli nazadnje, je bil oblečen v črne delavske hlače in črno jakno z rumenim napisom NikeAir, obute pa je imel črne delavske čevlje.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, se je Zoran Flander v torek okoli 15. ure s temnomodrim osebnim avtomobilom peugeot 307 od doma odpeljal v smeri vasi Bukovski Vrh, kasneje pa se je za njim izgubila vsaka sled.

Kljub dozdajšnjim aktivnostim policiji pogrešanega še ni uspelo najti. Na zahtevnem in hribovitem terenu na območju naselja Zakojca in širše okolice od 13. ure pod vodstvom Policijske postaje Idrija poteka iskalna akcija, policistom pa so se pri iskanju pridružili tudi gasilci.

Za informacije prosijo tudi širšo javnost. Policija prosi vse, ki bi o pogrešanem karkoli vedeli oziroma bi o njem imeli koristne informacije, da o tem obvestijo policiste Policijske postaje Idrija na telefonsko številko 05 372 48 00 ali elektronski naslov: pp_idrija.pung@policija.si, se zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo interventno številko policije 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200, poroča STA.

