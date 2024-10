Zaradi gradnje železniškega nadvoza bo od sobote, 26. oktobra, od 21. ure do ponedeljka, 28. oktobra, do najkasneje 5. ure zjutraj za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom Osvobodilne Fronte, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.