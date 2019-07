V Ljubljani z oranžnimi grafiti oskrunili spomenike #foto

Neznanci so ponoči z oranžnim grafitarskim razpršilom oskrunili in popisali najmanj tri spomenike na Trgu republike. Storilci so se znesli tudi nad spominsko ploščo Toniju Mrlaku v Rožni dolini.

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so jih v jutranjih urah obvestili o poškodovanih spomenikih. Obvestila o dogodku še zbirajo, zato več podatkov za zdaj ne morejo posredovati.

Na spomenik revolucije zapisali Ustavite Kučana

Na Trgu republike stojijo trije spomeniki. Največji je spomenik revolucije, ki so ga leta 1965 postavili ob 20. obletnici zmage nad fašizmom. Storilci so na spodnjem delu kipa pustili zapis Ustavite Kučana. Zapise na manjših spomeniških blokih so prečrtali ter pripisali Prasci in Zločinci diktatorski.

Spomenik revolucije Foto: Twitter: stranka SD

Znesli so se tudi nad spomenikom Borisa Kidriča, saj so z oranžno barvo pobarvali spodnji del. Prizanesli niso niti spomeniku talcem v Rožni dolini, kjer so ravno tako prečrtali spomeniški zapis.

Spomenik Borisa Kidriča Foto: Twitter: stranka SD

Spomenik talcem v Rožni dolini Foto: Twitter: stranka SD

Na spominski plošči Toniju Mrlaku so prečrtali slovenski grb ter pripisali kratico JNA. Toni Mrlak je bil častnik Jugoslovanske ljudske armade in pilot helikopterja, ki je bil med slovensko osamosvojitveno vojno sestreljen nad Rožno dolino.

Spominski steber pilotu Toniju Mrlaku Foto: Twitter: stranka SD

SD obsoja skrunitev spomenikov

V stranki SD so ob tem na Twitterju zapisali, da ostro obsojajo organizirano skrunitev spomenikov v mestnem središču, ki so trajne priče naše zgodovine.

Brglez: V Sloveniji ni prostora za nestrpnost

V svoji objavi na Facebooku je dejanja vandalov obsodil tudi poslanec SD Milan Brglez. "Vsebina grafitov kaže, da ne gre samo za vandalizem, ampak za spodbujanje nestrpnosti in sovraštva. V Sloveniji ni in ne sme biti prostora za kakršnokoli obliko nestrpnosti," je zapisal.