V Ljubljani ponoči zagorelo na odlagališču lesnih sekancev #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 1.08 so na Cesti v Prod v Ljubljani v podjetju na deponiji zagoreli sekanci. Ogenj gasi več kot 50 gasilcev ljubljanske gasilske brigade in 13 prostovoljnih gasilskih društev.

Na upravi za zaščito in reševanje so sporočili, da gasilci z mehanizacijo prekopavajo kupe sekancev in ohlajajo okolico. Gorelo naj bi približno na 400 kvadratnih metrih odlagališča.