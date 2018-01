V Ljubljani podaljšali plačevanje parkirnin #video

V širšem mestnem središču, tako imenovani coni 1, občina podaljšuje čas, v katerem se plačuje parkirnina, tako da bo ta od petka do sobote namesto od 8. ure plačljiva od 7. ure naprej. V soboto bo treba parkirnino plačati do 15. ure in ne več do 12. ure.

Predlog občine uvaja tudi spremembe na parkiriščih Tivoli I in Tivoli II, kjer bo treba po novem parkirnino plačati do 22. ure, kar je dve uri dlje kot doslej. Občina uvaja tudi nova parkirišča na Metelkovi ulici, Dolenjski cesti, Slovenčevi ulici in Tacnu.

Stanovalci Gallusovega nabrežja bodo lahko parkirali na parkirišču Nuk II

Za stanovalce z Gallusovega nabrežja namerava občina po besedah vodje oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Davida Polutnika občina urediti okoli 30 parkirnih mest na parkirišču Nuk II. Na parkirišču Sanatorij Emona v bližini RTV Slovenija bo zaradi avtomatske blagajne po Polutnikovih pojasnilih možno tudi nočno parkiranje.

Svetnica SDS Ida Medved se je na današnji seji v imenu sveta Četrtne skupnosti Jarše zavzela, da bi na parkiriščih Žale I., II. in III. občina omogočila brezplačno prvo uro parkiranja. Njena svetniška kolegica Mojca Škrinjar je pozdravila ureditev novih parkirnih mest, še posebej na Metelkovi ulici, Maja Urbanc, prav tako iz svetniškega kluba SDS, pa je dodala, da se ji zdi uvedba parkirnine smiselna na mestih, kjer povpraševanje presega ponudbo, ne pa tudi tam in takrat, ko temu ni tako.