V lekarnah zaradi gripe zmanjkuje zdravil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko koronavirus straši po tujini, imamo pri nas najhujši pojav gripoznih obolenj v zadnjih letih. Letos je bilo v Sloveniji kar petkrat več obolelih kot lani. Gripi podobne bolezni so najbolj prizadele otroke, stare do 14 let, kar se je kazalo v praznih učilnicah in vrtcih. V lekarnah je zmanjkovalo zdravil in tako stanje je še zdaj. Zdravil skoraj ni. Naslednja večja pošiljka pa je predvidena šele v drugi polovici marca.

Kot je pojasnila Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je število obiskov v ambulantah primarnega zdravstva še vedno visoko zaradi gripe. "Obolevajo zlasti otroci, torej v vrtcih, šoloobvezni otroci, tudi srednješolci. Vendar je število primerov gripi podobne bolezni znatno upadlo v primerjavi s prejšnjim tednom, recimo, skoraj za polovico," je povedala za oddajo Planet 18.

Stanje se izboljšuje

Izboljšanje stanja pa opažajo tudi v osnovnih šolah in vrtcih, kjer je v šolskih klopeh vse več učencev. "V letošnjem letu smo spremljali tri datume. Od 1. 151 učencev, kolikor jih imamo na šoli in v vseh treh podružnicah, je 30. januarja manjkalo 250 učencev, kar znaša nekaj manj kot 20 odstotkov," je razložil Rado Kostrevc, ravnatelj osnovne šole Trebnje.

Zadnji pregled manjkajočih otrok so na šoli opravili včeraj, ko se je delež že spustil na dobrih osem odstotkov. "To pomeni, da se zdravstveno stanje učencev izboljšuje in da se viroze počasi odmikajo," je še dejal ravnatelj.

V obdobju najhujše epidemije so v zdravstvenem domu Trebnje zabeležili med 60 in 90 obiskov otroške ambulante na dan. "Trenutno stanje pa kaže, da se zadeva počasi umirja, prejšnja dva ali dobre tri tedne smo imeli precej obiskov in je bilo stanje naporno, tako za paciente kot za nas," je poudarila pediatrinja Danijela Matić.

NIJZ predlagal brezplačno cepljenje

Eden od največjih proizvajalcev zdravil v Sloveniji, Krka, ki je proizvajalec tudi priljubljenega sirupa za blaženje simptomov gripe, se primanjkljaja na trgu zaveda. V pisnem odgovoru so za oddajo Planet 18 pojasnili, da se je to zgodilo zaradi pomanjkanja podobnih izdelkov pri drugih proizvajalcih, omenjeni sirup pa bo lekarnam na voljo v prvi polovici marca.

Da bi bilo v takšnih obdobjih manj obolelih, so na NIJZ predlagali brezplačno cepljenje otrok do 23 mesecev starosti proti gripi. Predlog je na družbenih omrežjih že vnel vročo razpravo med zagovorniki in odločnimi nasprotniki cepljenja.