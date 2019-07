V Jelendolu se bo mudilo, da ne bodo ostali brez državnih milijonov #video

Obnova bo lahko trajala najdalj do 15. novembra, saj drugače ne bodo dobili dvomilijonske državne pomoči iz proračuna zaradi naravne katastrofe. Po prvi sanaciji, ki je omogočila zgolj dostop in prevoznost, je zdaj na vrsti resno popravilo. V Tržiču so končno podpisali pogodbo, stroji bodo zabrneli prihodnji teden, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Župana Tržiča je bilo strah

Časa za obnovo imajo 145 dni, cesto pa morajo obnoviti na 11 mestih na petkilometrskem odseku proti Jelendonu. Izbrani ponudnik je Gorenjska gradbena družba. Pritožb na izbor ni bilo.

"Mene je bilo iskreno strah, da se je virus izbire izvajalcev v karavanškem predoru razširil po regiji, na srečo se ni," je po podpisu dejal Borut Sajovic, župan Občine Tržič.

Dela bodo zelo zahtevna. "Mi smo v vodi, mi smo na cesti, vmes so oporni zidovi, vmes so lovilne mreže, skratka gre za zelo kompleksen projekt, ki ga je treba narediti v zelo kratkem času," pojasnjuje Slovenko Henigman, gradbeni nadzornik.

Ena glavnih prioritet bo obnova mostu. "V ponedeljek bodo začeli njegovo obnovo, saj predstavlja dostop do nekaj hiš. Predvidena je rušitev mostu," o prenovi pravi Željko Babič, vodja investicij na Občini Tržič. Med sanacijo bodo cesto čez dan zapirali za promet. Pa bodo domačini zdržali? "Mislim, da moramo zdržati," je dejal eden od prebivalcev.