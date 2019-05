Kako je v Jelendolu več kot pol leta po ujmi #video

Cesta je še vedno samo začasno prevozna, ne pa tudi popolnoma urejena. Tržiška Bistrica je takrat potrgala bregove in mostove, na dveh mestih so udori cesto dobesedno odnesli. Najhuje je bila prizadeta štiričlanska družina Dovžan, voda jim je odnesla hišo.

Stanje je danes bolj ali manj podobno. Cesta je za silo pokrpana in prevozna le do nekaterih hiš, brežine so neutrjene. Dela pa stojijo. Občina jih bo začela, ko bo država prižgala zeleno luč za financiranje. To naj bi se zgodilo šele poleti. Takrat pa se bo že presneto mudilo. Če želijo dobiti sredstva za sanacijo povrnjena, jo morajo končati do konca novembra, so poročali v oddaji Danes na Planetu.