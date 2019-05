Prenova glavne ceste proti Idriji: pot se bo podaljšala tudi za štiri ure

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odsek ceste med Godovičem in Idrijo je kritična točka že več let. Po septembru leta 2020 pa naj bi bile težave preteklost. Takrat naj bi se namreč končala prenova, ki se je začela danes in je vredna tri milijone evrov, potekala pa bo v dveh gradbenih sezonah.

Prenove ceste proti Idriji je bila na seznamu Direkcije za infrastrukturo že več let. Z delno prenovo so začeli že prejšnje poletje, ko je bila nekaj časa cesta povsem zaprta, podobno pa bo tudi letos, vendar je tokratna obnova veliko obsežnejša.

Lani kamen padel na avtomobil

Že lansko poletje je bilo vse več primerov padanja kamenja, pa tudi skal, na cesto. Večji kamen je padel tudi na avtomobil in prebil vetrobransko steklo, vendar na srečo poškodovanih ni bilo.

Lansko poletje je na avtomobil padel večji kamen. Foto: PGD Idrija

Polovične in popolne zapore državne ceste bodo potrebne zaradi utesnjenosti prostora, saj cesta poteka ob previsni skali.

Več kot mesec dni bo cesta neprevozna

Letos bodo odstranili del brežine, tako pa bodo pridobili potrebno širino za izvedbo galerija, izvedbo pilotov in temeljenje. Popolna zapora ceste bo od 29. julija pa do 1. septembra, zunaj tega termina pa bodo občasne kratkotrajne popolne zapore do 30 minut.

"Na koncu prve gradbene sezone je predvidena še dvodnevna popolna zapora, potrebna za ureditev vozišča v dvosmerno cesto. Vozišče bo pred zimo pripravljeno za vzpostavitev dvosmernega prometa," pravijo na Drsi, kjer v zimskih mesecih ne predvidevajo aktivnosti in zapor.

Drugo fazo prenove, ki bo vključevala demontažo in montažo stropne plošče, bodo nadaljevali v marcu leta 2020, povsem končana prenova pa bo po njihovih načrtih 27. septembra, ko bodo na cesti položili še nov asfalt.

Glavna cesta za industrijo v Idriji

Cesta proti Idriji je pomembna predvsem za tranzitni promet lokalnih velikih podjetij, kot sta Hidria in Kolektor, saj je to praktično edina pot naprej po dolini.

Foto: Bor Slana V Hidrii pravijo, da zamude pomenijo tudi škodo, vendar se lahko učijo iz lanskega primera, ko je bila podobna zapora.

"Moramo se prilagoditi. Naročila je treba v čim krajšem času pripeljati do strank, zato je zelo pomembno pogajanje, da se lahko dogovorimo za daljše dobavne roke," pojasnjujejo v Hidrii, kjer so lani prihodki znašali 165 milijonov evrov.

Tedensko se skozi območje, kjer bodo prenavljali cesto, pelje okrog 350 transportnih vozil, večina od njih je 20-tonskih, kažejo podatki Gospodarske zbornice Slovenije.

Zaradi zapore se bo po informacijah Hidrie pot podaljšala za tri do štiri ure, poslovno škodo pa ocenjujejo na nekaj več kot sto tisoč evrov.

"Želimo si, da bi bila cesta čimprej prenovljena. Od države pričakujemo, da bo spoštovala roke, ki jih je postavila za odprtje ceste," še dodajo v Hidrii.

V času popolnih zapor so predvideni naslednji obvozi: - za ves promet nad skupno maso 7,5 ton je predviden potek obvoza Logatec–Nova Gorica–Tolmin–Idrija,

- za vozila do skupne mase 7,5 ton pa je predviden obvoz Logatec–Žiri–Govejk–Marof–Spodnja Idrija.

Tako kot v času lanske popolne zapore je predviden poseben interni prometni režim:

- v smeri Trebija–Sovodenj–Cerkno–Želin se dovoli promet tovornih vozil, tudi vlačilcev, od 10:00 do 12:00 ure, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, tudi za avtobuse (50-sedežni), in sicer od 9:30 do 12:30 ure.

- v smeri Želin–Cerkno–Sovodenj–Trebija se dovoli promet tovornih vozil, tudi vlačilcev, od 16:00 do 18:00 ure, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, tudi za avtobuse (50-sedežni), in sicer od 15:30 do 18:30.

Voznikom osebnih vozil svetujemo, da v navedenih terminih uporabijo druge mogoče poti.