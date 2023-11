V javnost prišla druga plat zgodbe o junaškem gasilcu iz Mengša

Po tem, ko je obrambni minister Marjan Šarec na družbenih omrežjih mengeško prostovoljno društvo pozval, naj izplača dobrodelna sredstva, ki so jih zbirali za kolega Sandija Zajca, so se zdaj odzvali iz PGD Mengeš in predstavili svojo plat zgodbe.

"Ker je martinovo, je čas, da si nalijemo čistega vina," so v PGD Mengeš začeli zapis na Facebooku, v katerem so se odzvali na vprašanja javnosti, pa tudi obrambnega ministra Marjana Šarca, zakaj gasilec Sandi Zajc še ni dobil izplačanih dobrodelnih sredstev, ki so jih zbirali zanj.

Zajca je javnost spoznala med avgustovskimi poplavami, ko je reševal otroke iz mengeškega vrtca, medtem pa je voda zalila in uničila njegov dom.

V PGD Mengeš pa so poudarili, da stvari niso takšne, kot so videti na prvi pogled. "Izplačilo sredstev, doniranih družini Sandija Zajca, bi bilo izvedeno po seji UO in NO PGD Mengeš, ki je bila 7. 11. 2023, skladno z mnenjem našega odvetnika. Na tej seji sta bila prisotna Sandi Zajc z odvetnikom ter Sandijeva partnerka s svojo odvetnico. Na predlog odvetnice in s strinjanjem Sandija Zajca ter njegovega odvetnika smo izplačilo sredstev zamaknili za 14 dni," so pojasnili v zapisu na Facebooku.

"V vmesnem času naj bi se obe strani (odvetnik Sandija Zajca in odvetnica Sandijeve partnerke) skušali dogovoriti glede delitve doniranih sredstev. V kolikor do dogovora ne pride, bodo sredstva nakazana skladno z mnenjem našega odvetnika," so še zapisali in dodali, da bodo več pojasnili v "izčrpni objavi oziroma na novinarski konferenci".

Medtem se je znova oglasil tudi minister Šarec. Po prvotnem pozivu k izplačilu sredstev Zajcu je v naslednji objavi na Facebooku zapisal: "Po moji večerni objavi v zvezi z dobrodelnimi donacijami PGD Mengeš sem prejel precej odzivov. Kaže, da zadeva ni preprosta in ima tudi drugo plat, ki je nisem poznal. Vsekakor je potrebno zadeve razčistiti. Predvsem zaradi ljudi, ki so darovali v dobri veri."

Iz neuradnih virov smo sicer izvedeli, da poplavljeno stanovanje, za katerega je tekla zbiralna akcija, ni v lasti Zajca, ampak staršev njegove partnerke.

