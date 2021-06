V Izoli se ne smete več sprehajati v kopalkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izolski občinski svet je na današnji seji v drugem branju soglasno potrdil nov odlok o javnem redu in miru, ki med drugim prinaša prepoved gibanja v kopalkah na javnih površinah, razen na območju kopalnih voda. Prav tako so določili globo v višini 200 evrov za lastnike psov, če na sprehod ne bodo vzeli plastičnih vrečk.

Z novim odlokom se zagotavlja pravno podlago za urejanje javnega reda in miru na območju občine ter za izrekanje glob v primeru kršitev odloka. Občina bo tako izpolnjevala naloge, ki zanjo izhajajo iz zakonskih in občinskih predpisov. S sprejemom pred začetkom poletne sezone pa si želijo sistemsko urediti več perečih področij, med njimi sprehajanje po mestu v neprimerni opravi oziroma kopalkah, so zapisali na izolski občini.

Tako je določena prepoved gibanja v kopalkah, brez oblačil ali dela oblačil nad pasom ali pod njim na javnih površinah, razen na območjih kopalnih voda. Prav tako se prepoveduje "rezerviranje" površin na plažah z brisačami.

Kazni prepolovili

Med ključnimi dopolnili, ki so jih vključili v odlok pred drugim branjem, pa je prepolovitev kazni za lastnike psov, če s sabo nimajo plastičnih vrečk, s 400 na 200 evrov, kar so sprejeli na predlog svetnice SD Romine Kralj.

Dodatno odlok določa, da morajo lastniki živali poleg vrečk za pasje iztrebke s seboj nositi vodo v steklenici za splakovanje oziroma redčenje urina.

Mir in red

Skladno z besedilom se prepoveduje tudi organiziranje piknikov na kopališčih, parkiriščih in drugih javnih površinah ter popivanje in prenočevanje v parkih, na tržnicah in avtobusnih postajališčih.

Kot je med razpravo poudaril župan Danilo Markočič, v Izoli "želimo imeti mir, želimo imeti red". Kot je dodal, bodo obiskovalce predvsem opozarjali, če pa to ne bo zaleglo, pa bodo sledile tudi kazni.