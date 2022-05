Policisti na območju občine Velike Lašče preiskujejo sum kaznivega dejanja neprimernega ravnanja z domačimi živalmi. Obvestilo so prejeli v petek, obvestila še zbirajo, o ugotovitvah pa bodo obvestili državno tožilstvo. Društvo za zaščito konj je na Facebook strani zapisalo, da so policisti in inšpektorji v Velikem Ločniku v grozovitih pogojih našli več kot 40 konj.

O sumu neprimernega ravnanja z domačimi živalmi na območju občine Velike Lašče so bili policisti obveščeni v petek nekaj pred 9. uro, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Na terenu so zaznali sume kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine.

Posredovali so tudi inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Društvo za zaščito konj je medtem na Facebook strani v petek objavilo, da so bili inšpektorji in policisti več ur na delu v Velikem Ločniku. Kot so navedli v društvu, so pristojni organi na kraju našli več kot 40 konj v grozovitih pogojih, nekaj celo poginulih. Našli naj bi tudi zanemarjeno govedo in prašiče.

Tako velikega števila živali ne more prevzeti nihče

Živali po navedbah društva še niso odvzeli, saj da tako velikega števila živali ne more prevzeti nihče, država pa nima svojih hlevov, kamor bi te živali lahko urgentno, vsaj začasno, odpeljala in nastanila. V društvu bi jih sicer lahko sprejeli, a bi potrebovali takojšnjo pomoč pri vzdrževanju pašnih ograj, prav tako nimajo dovolj krme, opozarjajo tudi na druge visoke stroške.

Zapisali so še, da so bile o tem primeru v zadnjih desetih letih informirane vse pristojne institucije, ki dejansko ne ukrepajo. Ker je lastnik teh živali glasen in verbalno nasilen, se mu večina pristojnih izogiba. "Glede na neukrepanje, ima najverjetneje odlične povezave s pristojno inšpekcijsko službo, ki je pristojna za naše območje. Prav tako so bili o vsem obveščeni tudi ljubljanski inšpektorat, UVHVVR ter ministrstvo za okolje, saj je poleg problema z živalmi, problem tudi z urejenostjo gnoja, varovanjem podtalnice in mnogimi drugimi okoljskimi zadevami," so zapisali.

Živali so pri omenjenem lastniku že več kot deset let v nepredstavljivo groznih razmerah, velikokrat brez pravilne prehrane (hranjeni so s krompirjem, kolerabo, čebulo, lubenicami in ostanki sadja in zelenjave), brez veterinarske oskrbe in v primeru bolezenskih znakov velikokrat končajo v klavnici, ki jo ima lastnik. Enako velja tudi za prašiče, ki jih nenadzorovano redi, govedo pa iz sosednjega hleva ravno tako velikokrat pobegne po vasi in išče hrano.

V društvu opozarjajo, da so bili o vsem obveščeni tudi na Občini Velike Lašče, kjer je trenutni župan po osnovni profesiji dr. veterinarske medicine in je bil o tem seznanjen na prvem zboru krajanov. Na ogled ni prišel nikoli oziroma ni ukrepal, še zarjujejo v društvu.