V državnem zboru danes razprava o priznanju Palestine

Predlog sklepa o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države je v ponedeljek po šesturni razpravi podprl odbor DZ za zunanjo politiko. Zanj je glasovalo devet članov odbora, proti so bili trije poslanci SDS.

Tudi na današnji seji po napovedi predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič pričakujejo daljšo razpravo o predlogu, ki ga je vlada sprejela v četrtek. Za razpravo sicer glede na časovnico predvidevajo šest ur.

Premier Robert Golob je po četrtkovi seji vlade pojasnil, da gre za priznanje Palestine v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni dogovorili v prihodnjem mirovnem sporazumu.

Predlagatelji: Priznanje Palestine je edina prava pot do miru

Predlagatelji izredne seje DZ in poslanci vseh treh strank vladne koalicije so v obrazložitvi zapisali, da je slovensko priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države edina prava pot v podporo miru, stabilnosti in varnosti v regiji ter rešitvi dveh držav.

V opozicijskih strankah SDS in NSi so do predloga o priznanju Palestine kritični, češ da gre za predvolilno potezo pred evropskimi volitvami.

Skupina poslancev s prvopodpisano poslanko SDS Jelko Godec je ponedeljek vložila predlog posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine, s čimer je za vsaj 30 dni odložila odločanje v DZ.