V Društvu slovenskih režiserjev podpirajo novi zakon o RTV

V Društvu slovenskih režiserjev in režiserk so objavili videoposnetek, v katerem so pojasnili, zakaj bodo na nedeljskem referendumu, ki govori o spremenjenem zakonu o RTV, glasovali za nov zakon. "Društvo slovenskih režiserjev in režiserk Radiotelevizije Slovenija nima zgolj za največjo medijsko hišo, temveč tudi za največjo nacionalno kulturno-umetniško institucijo, ključno za (vsako) zdravo in demokratično družbo," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Ker na javni radioteleviziji ustvarjamo pomembne vsebine, ki za komercialne medije ne bi bile nikoli zanimive," je svojo odločitev, zakaj bo glasoval za, obrazložil režiser Amir Muratović.

Poleg njega so svoje mnenje podali še drugi režiserji in režiserke, med njimi: Vinci Vogue Anžlovar, Iza Strehar, Goran Vojnović, Urša Menart, Janez Burger, Saša Eržen, Matjaž Ivanišin, Miha Hočevar, Damjan Kozole, Luka Marčetić, Miran Zupanič, Metod Pevec, Matevž Luzar, Igor Šterk, Boris Petkovič, Rok Biček, Aljaž Bastič, Maja Weiss, Siniša Gačić, Martin Turk in Helena Koder, ki je povedala, da novi zakon ni rešitev, in dodala: "Je pa prvi korak, da javna radiotelevizija postane neodvisna, visoko profesionalna medijska hiša, kakršno si ustvarjalci zaslužijo in kakršno si zaslužimo slovenski državljani."

Več o tem, kaj so povedali posamezniki, si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

"Spremembe na RTV Slovenija v zadnjem letu so stalno zniževale ne samo programske in produkcijske standarde, temveč tudi ugled hiše. DSR (Društvo slovenskih režiserjev in režiserk) se vselej zavzema za strokovnost in neodvisnost javnega zavoda za vse državljane – zato smo ZA!" so še zapisali.