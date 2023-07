Posledice neurja, ki je med drugim povzročilo plazove in hudourniške poplave, so v Črni na Koroškem v petek odpravljali do poznih večernih ur, danes pa nadaljujejo delo. Na območje prihajajo pripadniki Slovenske vojske, razmere si bo dopoldne ogledal tudi minister za obrambo Marjan Šarec. Več tamkajšnjih lokalnih cest ostaja zaprtih.

Petkova neurja, ki so popoldne prešla državo, so prizadela Koroško, najhuje občino Črna na Koroškem, kjer je zalilo številne hiše, odneslo hlev, poplavilo je tudi mrliško vežico. Zaradi nevarnosti plazov − nekaj se je jih tudi sprožilo − so v Črni na Koroškem sprožili tudi sireno za splošno nevarnost in evakuirali okoli 50 ljudi, ki so jih namestili v tamkajšnji kulturni in gasilski dom. Ljudje so se zvečer lahko vrnili na svoje domove.

"Zdaj smo vsi na terenu, poskušali bomo maksimalno sanirati včerajšnje stanje," je za STA povedala županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. Zaradi poškodovanega cestišča cesta Črna na Koroškem−Šoštanj ostaja zaprta, poleg tega pa po besedah županje še več lokalnih cest do posameznih zaselkov.

Na pomoč bodo v kratkem prispeli pripadniki Slovenske vojske, ki bodo pomagali sanirati plazove. Pomagali bodo odstranjevati tudi številne kupe mulja in peska. Pomagajo tudi gasilci in domačini, je poudarila. Ponoči vreme novih nevšečnosti ni povzročalo, jih pa skrbijo vremenske napovedi za danes, je dodala. Agencija za okolje je namreč za popoldne za celo državo izdala oranžno vremensko opozorilo.

Neurje je v petek prizadelo tudi druge kraje na Koroškem. Vodja regijskega centra za obveščanje Slovenj Gradec Nada Jeseničnik Krajnc je za STA povedala, da so v petek do 20.30 prejeli 320 klicev, kasneje še nekaj, skupaj pa so zabeležili več kot 120 dogodkov. Tekom dneva bo po njenih besedah število dogodkov še naraslo, saj bodo o njih poročale terenske enote. V petek popoldne zaradi obsežnosti posledic neurja namreč nekaterih klicev ni bilo mogoče sprejeti.

Težave so bile tudi v Slovenj Gradcu, kjer je s ceste zdrsnil avtobus s 15 potniki, nihče od njih pa naj ne bi bil poškodovan. Po besedah Nade Jeseničnik Krajnc so avtobus že odstranili s ceste in jo odprli za promet.

Prizadeta območja v občini Črna na Koroškem in predvidoma tudi v sosednji občini Ravne na Koroškem bo po neurju s ciljem hitre zagotovitve ustrezne pomoči pri sanaciji posledic dopoldne obiskal minister Marjan Šarec z državnim sekretarjem Rudijem Medvedom in v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leonom Behinom.

Ob 10. uri bodo ministra z ekipo z razmerami seznanili županja Lesjak in predstavniki tamkajšnjih gasilcev ter civilne zaščite. V nadaljevanju si bodo ogledali najbolj prizadete dele in potek odprave posledic naraslih voda pri vzpostavljanju osnovnih življenjskih pogojev za občane, so sporočili z ministrstva za obrambo.