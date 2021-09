Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj so v Sloveniji s 3.303 PCR-testi na novi koronavirus potrdili 610 okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov tako znaša 18,5 odstotka in je praktično enak kot dan prej. V zadnjem tednu se je število okuženih zvišalo za 12,3-odstotne točke.

V bolnišnicah se po podatkih Sledilnika za covid-19 zdravi 180 oseb, kar je 11,1-odstotne točke več kot dan prej. V enotah intenzivne nege se zdravi 41 bolnikov.

V sredo so sicer potrdili 666 okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 18,4 odstotka in je bil nekoliko nižji kot dan pred tem, ko je znašal 20,2 odstotka. V bolnišnicah se je zdravilo 162 oseb, od tega 40 v enotah intenzivne terapije. Umrl so tri osebe, skupaj že 4.453.

Včeraj so opravili še 21.113 hitrih antigenskih testov, ki jih dodatno preverjajo z zanesljivejšimi PCR-testi.

Število aktivno okuženih je naraslo, po podatkih NIJZ je v državi trenutno aktivnih 6.325 primerov okužbe, 280 več kot v četrtek.

14-dnevna pojavnost potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev v Sloveniji trenutno znaša 297 (včeraj 283), sedemdnevno povprečje pa 501 (včeraj 491).

Bomo 70-odstotno precepljenost lahko dosegli do oktobra?

Minister za zdravje Janez Poklukar je sicer ob torkovem obisku pediatrične klinike izrazil pričakovanje, da bomo v Sloveniji 70-odstotno precepljenost dosegli do oktobra. Če jo bomo dosegli šele prihodnje leto, ne bo dovolj, da bi bila družba odprta, je dejal.

Po Poklukarjevih besedah bodo državljani v jeseni s svojim ravnanjem odločali o odpiranju in zapiranju dejavnosti. Cilj še vedno ostaja 70 odstotna precepljenost, ki pa jo moramo, kot je dejal Poklukar, doseči konec septembra ali v začetku oktobra. "Aprila se hvaliti s 70 odstotno precepljenostjo ne bo zadosti, da bi se upirali zapiranju gospodarstva, kulture ali pa šol," je v torek dejal Poklukar.