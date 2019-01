V centru na Igu nova generacija kandidatov za gasilce

V izobraževalnem centru Igu se je danes začela usposabljati nova generacija kandidatov za gasilce. Minister za obrambo Karl Erjavec je na slovesnosti poudaril, da poklicni in prostovoljni gasilke in gasilci z odličnim sodelovanje krepijo sistem zaščite in reševanja. Ta sistem temelji na gasilstvu, zato so programi usposabljanja zelo pomembni.

Največjo nevarnost v Sloveniji danes predstavljajo tveganja na področju zaščite in reševanja, torej naravne nesreče, požari in industrijske nesreče. Kot je dejal Erjavec, ne preseneča, da se je program usposabljanja z leti spreminjal, saj se spreminjajo tudi varnostni izzivi. Tako smo včasih vlogo gasilstva videli predvsem v gašenju požarov in pri reševanju ob nekaterih drugih situacijah, danes pa gasilstvo pomeni mnogo več, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Soočamo se s povsem novimi varnostnimi izzivi, pri čemer je minister spomnil na industrijske nesreče in zadnje velike naravne nesreče. Izrazil je zadovoljstvo, da se v centru na Igu kontinuirano usposabljajo poklicni gasilci. Program usposabljanja je zahteven in naporen, je dejal in generaciji zaželel uspešno in varno šolanje.

Kandidati se med 42-tedenskim usposabljanjem izurijo v različnih gasilsko-reševalnih tehnikah. Foto: Gasilska brigada Ljubljana

V 25 generacijah usposobili 1046 gasilcev

Uspešno usposabljanje je kandidatom zaželel tudi vodja centra Janko Petrovič, ki je v nagovoru izpostavil razvoj centra. Ta letos namreč obeležuje 25. obletnico delovanja, v njem pa se je doslej usposabljalo že skoraj pol milijona slušateljev iz Slovenije in tujine.

Kot je dejal, je bilo ob ustanovitvi leta 1994 na usposabljanju 1800 slušateljev, letos jih pričakujejo 18.000. Prvo generacijo 36 kandidatov za poklicne gasilce je usposabljalo 20 predavateljev, medtem ko bo tokratni, sicer ne najštevilčnejši generaciji, znanje predajalo kar 77 inštruktorjev z različnih področij zaščite, reševanja in pomoči.

V 25 generacijah se je v centru usposobilo 1046 poklicnih gasilcev, od tega štiri ženske. Kandidati se med 42-tedenskim usposabljanjem izurijo v različnih gasilsko-reševalnih tehnikah. Center namreč veliko pozornost namenja urejanju poligonov, na katerih je mogoče izvajati vaje za najkompleksnejša gasilska posredovanja, je povedal vodja centra.

V tokrat že 26. generaciji slušateljev je 58 kandidatov za pridobitev poklica gasilec, so še dodali na ministrstvu.