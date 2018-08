To je eno najboljših gasilskih vozil na svetu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Unimog ima med zahtevnimi uporabniki poseben ugled, ki si ga je skozi desetletja pridobil z ekstremnimi terenskimi sposobnostmi. Štirikolesno gnan tovornjak je v zadnjih letih postal vsestranski spremljevalec na kamnitem igrišču svetovnih brezpotij in gora. Zdaj se je njegova raznolikost še povečala, saj je prostovoljna gasilska brigada Kirchzarten predelala model U 5023 in nastalo je eno izmed najzmogljivejših gasilskih vozil na svetu.

Od sipin Dakarja do družinskega potovalnika

Mercedes-benz unimog je s svojim žilavim karakterjem, neuničljivo trmo in vesoljskim štirikolesnim pogonom postal stalnica v najzahtevnejših okoljih na zemlji. Zaradi svojega slovesa je standardni član številnih ekip, ki se zapodijo po brezpotjih relija Dakar, ali pa gre za najboljšega družinskega prijatelja v obliki potovalnega tovornjaka.

Nekaj novega so naredili pri prostovoljni gasilni brigadi Kirchzarten in model U 5023 iz surovega terenskega orjaka prelevili v vsestransko gasilsko vozilo. S 450-milimetrsko oddaljenostjo od tal, stalnim štirikolesnim pogonom in namenskimi terenskimi pnevmatikami je pravi za vsako delo. Naj gre za gašenje v urbanih predelih ali pa v neprevoznih črnih gozdovih.

Ne ustraši se niti najstrašnejših požarov

V gasilskega unimoga so vgradili Ziglerjevo črpalko, ki lahko v minuti prečrpa 3.000 litrov vode. Celotna kapaciteta rezervoarja z vodo znaša 4.000 litrov, dodatno pa ima še 500-litrski rezervoar za hrambo gasilne pene.

Poganja ga štirivaljni dizelski agregat Bluetec 6 s 170 kilovati in kar 900 njutonmetri navora.

