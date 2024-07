V severni Kaliforniji divja eden izmed najhujših požarov v zgodovini

Požar, ki v severni Kaliforniji divja od srede, je do sobote zvečer uničil več kot 142.000 hektarjev, kar ga uvršča na sedmo mesto najhujših požarov v zgodovini te ameriške zvezne države. Gasilcem so v soboto nekoliko pomagale ugodnejše vremenske razmere, a so še daleč od tega, da bi požar spravili pod nadzor.

Požar na severu Kalifornije je eden od 14 večjih požarov, ki trenutno pustošijo to zvezno državo, poroča ameriška televizija CNN.

Skupno na ozemlju ZDA divja več kot 100 takšnih požarov, največ v Oregonu, kjer se je med gašenjem v petek smrtno ponesrečil pilot.

Evakuirali več kot 4.000 ljudi

Gasilska letala so aktivna tudi nad severno Kalifornijo, kjer se s plameni spopada skupno 3.700 ljudi. Nekoliko nižje temperature in višja vlaga so v soboto pripomogle k umiritvi požara, ki pa še zdaleč ni pod nadzorom. Doslej je bilo z območja evakuiranih več kot 4.000 ljudi.

Policija je v četrtek pridržala 42-letnika, ki ga sumijo, da je ogenj zanetil, ko je svoj goreči avto potisnil v brezno.

Razmere so še vedno zaskrbljujoče na zahodu Kanade, kjer odgovorne ob pomanjkanju padavin skrbi velik požar, ki je opustošil obsežna območja v narodnem parku Jasper, vključno z istoimenskim mestom, od koder so pred tem evakuirali na tisoče domačinov in turistov.