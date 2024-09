V Cankarjevem domu po zagotovilih nadzorni organi še nikoli niso ugotovili kršitev

Cankarjev dom (CD) je vseskozi pod drobnogledom različnih nadzornih organov, ki pa še nikoli niso ugotovili kršitev, so v CD zapisali po tem, ko je POP TV poročal o domnevnih nepravilnosti pri delovanju ustanove, kar po poročanju televizije preučuje tudi NPU. Med spornimi dejanji naj bi bilo oddajanje prostorov in gostinska ponudba.

V CD so pojasnili, da javno ne objavljajo cenika kongresno-komercialne dejavnosti na podlagi dejstva, da je ministrstvo za kulturo za navedeni cenik večkrat v obdobju med 2020 in 2024 dalo soglasje k cenam v dokumentu, označenem kot poslovna skrivnost, brez pripomb. Prav tako je CD leta 2020 pridobil pozitivno mnenje tedanjega ministra za kulturo Vaska Simonitija, da je anonimnost cenika v skladu z ravnanjem dobrega gospodarja.

POP TV je namreč v zvezi s tem pridobila pogodbe, na katerih pa so bili zneski počrnjeni, saj da je cenik za oddajo prostorov poslovna skrivnost.

V CD so navedli tudi Simonitijevo izjavo, ki nosi datum 12. september 2024, v kateri potrjuje, da sta se v času njihove vlade maja ali junija 2020 z generalno direktorico CD Uršulo Cetinski strinjala, da cenika ne bi objavili, saj bi z njegovo morebitno objavo zmanjšali konkurenčne možnosti CD na področjih, s katerimi si CD zagotavlja dodatna potrebna sredstva za svoje delovanje.

V CD so dodali tudi, da tudi drugi javni zavodi, kot je javni zavod Brdo pri Kranju, katerega ustanovitelj je vlada, ali Gospodarsko razstavišče, ki je prav tako konkurenca CD pri dejavnosti na trgu, svojih cenikov javno ne objavljajo.

Kot so še zapisali, so v četrtek s stani novinarke POP TV prejeli tudi stališče ministrstva za kulturo, ki meni, da naj bi cenik kongresno-komercialnih storitev javno objavili. Na podlagi tega so prav tako v četrtek zaprosili ministrstvo za novo navodilo, saj bi objava cenika za seboj prinesla "nujno spremembo sklepa o ustanovitvi CD, ukinitev kongresno-komercialne dejavnosti in povišanje javnih sredstev za delovanje CD za približno pet milijonov evrov letno".

V zvezi z navedbo POP TV, da na dogodkih v CD strežejo vina iz kmetije družine Brede Pečovnik, pa so v CD pojasnili, da se po njihovih "preverjenih informacijah vino kmetije Pečovnik ne streže na nobenem dogodku CD".

Kot je poročal POP TV, ima družina Pečovnik, skrbnice pogodb za gostinske storitve v CD, nad Mariborom v lasti večji vinograd, podjetje, ki v CD skrbi za gostinsko ponudbo, pa naj bi na vseh tamkajšnjih dogodkih, tudi tistih, ki jih v okviru javne službe plačuje kulturno ministrstvo, streglo njena vina.

Cetinski je sicer po neuradnih informacijah POP TV dobila podporo tako strokovnega sveta kot sveta zavoda za nov mandat na vrhu največje slovenske kulturne ustanove.

Na ministrstvu za kulturo so na vprašanje STA, ali so že odločili o novem direktorju ali direktorici CD, zapisali, da do zaključka postopka javnega razpisa za imenovanje direktorja ne morejo komentirati poteka postopka.