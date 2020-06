V Bergamu kar pri polovici testiranih odkrili protitelesa za novi koronavirus

Testiranje v italijanski pokrajini Bergamo je pri več kot polovici sodelujočih pokazalo prisotnost protiteles za novi koronavirus, so v ponedeljek zvečer sporočile italijanske zdravstvene oblasti. Glede na velikost vzorca - skoraj 10.000 ljudi - oblasti menijo, da so rezultati zanesljiv pokazatelj dejanske razširjenosti okužb na tem območju, piše STA.

Vzorce krvi so pri nekaj manj kot 10.000 prebivalcih pokrajine Bergamo na severu Italije testirali med 23. aprilom in 3. junijem. Protitelesa za novi koronavirus so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa odkrili pri 57 odstotkih sodelujočih, kar pomeni, da so prišli v stik z virusom in razvili imunski odgovor, piše STA.

Kot so pozneje sporočile zdravstvene oblasti v Bergamu, je bila sicer večina testiranih z najhuje prizadetih območij pokrajine.

Mesto je epidemija hudo prizadela

Samo mesto Bergamo, ki leži v deželi Lombardija, je bilo v epidemiji covida-19 izjemno hudo prizadeto. Glede na podatke italijanskega statističnega urada je na vrhuncu epidemije v Bergamu umrlo 568 odstotkov ljudi več kot v povprečju v enakem obdobju med letoma 2015 in 2019, piše STA.

Testiranje na protitelesa sicer poteka po vsej Italiji, cilj pa je zajeti skupno okrog 150.000 ljudi.

V Italiji je za posledicami okužbe z novim koronavirusom umrlo približno 34.000 ljudi. Več kot 16.000 smrtnih žrtev so zabeležili v Lombardiji, ki vključuje tudi Bergamo, še piše STA.