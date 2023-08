V beograjskem skladišču zasegli rekordnih 112 ton cigaret

Srbski cariniki so v enem od beograjskih skladišč zasegli več kot 112 ton oziroma skoraj 111 milijonov cigaret, vrednih več kot 15,5 milijona evrov. S tem so dvakrat presegli dosedanjo rekordno zasego cigaret, ki je znašala 50 ton, so v torek sporočili iz srbske carinske uprave.

Med carinsko preiskavo so ugotovili, da so cigarete od leta 2019 dostavljali avtoprevozniki iz Črne gore in jih nato skladiščili. Zasegli so jih zaradi neverodostojne dokumentacije, netočnih podatkov o blagu in podjetjih, ki sodelujejo v zunanjetrgovinskem postopku, so še sporočili.

Ministrstvo za finance je s pravnomočno odločbo potrdilo odločbo carinskih organov o odvzemu blaga, cigarete pa bodo uničili po zakonsko določenem postopku.

Med hišno preiskavo pri Varaždinu zasegli veliko orožja

Hrvaški policisti pa so v hiši 66-letnika iz okolice Varaždina v torek odkrili več kosov nezakonitega orožja, od pušk in pištol do bomb in smodnika. Proti osumljencu so vložili kazensko ovadbo in ga priprli, so danes sporočili iz varaždinske policijske uprave.

Policisti so pri 66-letnem osumljencu med hišno preiskavo našli avtomatsko puško, deset različnih pušk, dve zračni puški, štiri pištole različnih kalibrov, dušilec, več delov orožja in okoli 3.200 kosov streliva.

Poleg tega so odkrili več eksplozivnih naprav, med drugim tri tromblonske mine, ročno protitankovsko bombo, pet ročnih granat in 1,5 kilograma črnega smodnika.

Po kriminalistični preiskavi so proti osumljencu vložili kazensko ovadbo zaradi nezakonitega posedovanja, izdelovanja in nakupa orožja in eksplozivnih snovi.

Na Hrvaškem sicer od leta 2007 poteka akcija Manj orožja, manj tragedij, v okviru katere lahko državljani brez sankcij predajo nezakonito orožje. Do marca letos so vrnili 356.656 kosov strelnega orožja, od tega 6.273 avtomatskih pušk, več kot šest milijonov kosov streliva in 6.154 kilogramov eksploziva.