V Beltincih slovesnost pred svetovnim dnevom čebel

Čebelarska zveza Slovenije je v sodelovanju s Čebelarsko zvezo društev Pomurja in Občino Beltinci danes v Beltincih pripravila osrednji dogodek ob svetovnem dnevu čebel, ki ga obeležujemo 20. maja. Na njem so pripravili čebelarsko tržnico ter na ogled postavili paviljon medena zgodba in model kranjske čebele.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v slavnostnem nagovoru izrazila ponos, da je Slovenija domovina največjega števila čebelarjev na prebivalca na svetu, so objavili na spletni strani predsednice republike. Pohvalila je nacionalno in mednarodno dejavnost Čebelarske zveze Slovenije ter poudarila izjemno pomembno delo čebelarjev.

"Vemo, da so čebele in opraševalci sestavni in nepogrešljivi del naše okoljske in prehranske agende," je dejala in dodala: "Od okoljske in prehranske varnosti sta odvisna tudi mednarodna stabilnost in mir. Edina vojna, ki jo danes res moramo biti, je vojna zoper podnebne spremembe in okoljsko degradacijo."

Spomnila je na pomemben poziv Evropske čebelarske zveze za kakovost medu in umik ponaredkov s trga, s čemer ščiti tako potrošnike kot čebelarje z zagovarjanjem pristnosti evropskega medu. "Kupovanje medu neposredno od čebelarjev v naši lokalni okolici daje največjo garancijo kakovosti," je poudarila.

Na evropskem trgu preveč ponarejenega medu

Nagovor je imel tudi predsednik slovenske in evropske čebelarske zveze Boštjan Noč, ki je po poročanju Radia Slovenija izpostavil pomen podpore čebelarstvu in temeljitega nadzora medu na evropskem trgu, kjer je polovica medu ponarejenega. Foto: Matic Prevc/STA Praznovanje 21. čebelarskega praznika in 7. svetovnega dneva čebel se je odvilo pri Beltinskem gradu in v okviru promocijske kampanje Enjoy it's from Europe, ki promovira tri sheme kakovosti s področja medu.

Društvu Črna na Koroškem so podelili 20. jubilejni učni čebelnjak s panji in čebeljimi družinami ob podpori Prve Osebne zavarovalnice. Na prireditvi so podelili tudi najvišje čebelarske nagrade.