Čeprav je morda koga prizor v središču Ljubljane prestrašil, je selitev oziroma rojenje čebel povsem normalen proces in gre za naravno razmnoževanje čebeljih družin.

Čebele iščejo nov roj oziroma novo prebivališče in ni strahu, da bi nam kaj naredile, le pustiti jih moramo pri miru.

Foto: Bralec

Kaj se dogaja?

Pri rojenju se družina razdeli na dva dela. En del ostane v panju, drugi del pa panj zapusti. Približno polovica čebel, včasih tudi več, se pridruži stari matici in si poišče nov dom. Druge čebele ostanejo v panju in čakajo, da se iz pokritih matičnikov izvali mlada matica, se oplodi in prične zalegati jajčeca. Roj je popoln naraven začetek nove čebelje družine, ki prinese s seboj vse, kar rabi mlada čebelja družina za svoj razvoj, razen satja, zalog hrane in zalege. To je predvsem pomembno, ker s seboj ne prinese morebitnih bolezni, katerih povzročitelji imajo zatočišče v starem satju, piše na spletni strani Wikipedija.

Ko zapusti staro družino v panju, se delno otrese tudi varoje in zgradi novo satje.