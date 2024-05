Ob 80. obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17 so danes v Andražu nad Polzelo pripravili spominsko slovesnost, poimenovano Dan slovensko-ameriškega prijateljstva. Po besedah predsednice Nataše Pirc Musar nas tovrstne proslave opominjajo na "skupna prizadevanja, boj za svobodo, nesmiselnost pobijanja in trpljenje nedolžnih žrtev".

Tovrstne zgodovinske dogodke povezujejo zavestne in pogumne odločitve, ki so usmerjene v blaginjo sočloveka, pripravljenost žrtvovati svoje življenje za svobodo ljudi ter ohranitev vrednot civilizacije in zavezanost k sodelovanju, podpori in pomoči, je poudarila Pirc Musar.

"Na teh temeljih so se rojevala, vzpostavljala in nadgrajevala partnerstva, zavezništva in koalicije kot oblike sodelovanja in dogovarjanja med državami in ljudmi," je še dejala.

Foto: STA

"Najpomembnejši dosežek teh procesov je multilateralizem"

Po njenem prepričanju je najpomembnejši dosežek teh procesov multilateralizem, ki ga predstavljajo ZN. Žalosti jo "s kakšnimi težavami, nespoštovanjem ali celo ignoranco pri izvajanju svojega poslanstva se organizacija spoprijema v sedanjih mednarodnih okoliščinah".

Za spoštovanje mednarodnega miru in varnosti moramo države članice ZN veliko narediti, je zatrdila.

Spominske slovesnosti, kot je bila današnja, nas opominjajo na skupna prizadevanja in boj za svobodo, nesmiselnost pobijanja in trpljenje nedolžnih žrtev, je dejala Pirc Musar in poudarila, da spomin na grozote druge svetovne vojne ne sme zbledeti.

Predsednica je poudarila, da Slovenijo in ZDA povezujejo močne zgodovinske vezi in sodelovanje na številnih področjih. "Skupaj iščemo rešitve za sodobne izzive, kot so podnebne spremembe, hibridne grožnje, prebojne tehnologije in spoštovanje mednarodnopravne ureditve na regionalni in svetovni ravni," je naštela.

Dejala je, da sta državi partnerici, zaveznici ter prijateljici, in želi, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.

Ameriška veleposlanica Jamie L. Harpootlian pa je izrazila prepričanje, da so nas takšna dejanja nesebičnosti privedla do močne vezi in zavezništva pri podpiranju demokracije in svobode. Opozorila je na družbene izzive, s katerimi se soočamo danes in so "srhljivo podobni tistim, ki so svetu grozili leta 1944".

V nesreči je umro osem od desetih članov posadke

V Andražu nad Polzelo se je 19. marca 1944 zrušilo ameriško letalo, medtem ko je bilo na poti proti Avstriji oziroma tovarni Steyer, ki je tedaj proizvajala za nemško vojaško industrijo. V nesreči je umrlo osem od desetih članov posadke. Leta 2014 so na pokopališču v Andražu postavili spominsko obeležje v njihov spomin.

Kot je dejal župan Občine Polzela Jože Kužnik, sta bila za vojaške letalce "pogum in volja močnejša od bojazni," zato se mu zdi prav, da se jim poklonimo.