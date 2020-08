Utopitev v Soči: ravnanje policije pod drobnogledom ministrstva

So policisti ob nedavni utopitvi dečka v Soči ravnali pravilno? To bo preverilo ministrstvo za notranje zadeve.

So policisti ob nedavni utopitvi dečka v Soči ravnali pravilno? To bo preverilo ministrstvo za notranje zadeve. Foto: STA

Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) bodo od policije zahtevali pisno pojasnilo o poteku postopka ob nedavni utopitvi dečka v Soči in v primeru ugotovljenih nepravilnosti ustrezno ukrepali, so napovedali na MNZ. V Društvu primorskih arhitektov pa so medtem kritični do napovedanih ukrepov za večjo varnost kopalcev, saj da so ukrepi po meri energetike, ne ljudi.

Po izpovedi staršev utopljenega desetletnega dečka, ki so bili kritični do ravnanja pristojnih v postopku, je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj odredil inšpekcijski nadzor nad delom Centra za socialno delo (CSD) Severna Primorska. Ravnanje policije pa bo v tem primeru preverilo ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), piše STA.

Ravnanje policije pod lupo notranjega ministrstva

Kot so na MNZ pojasnili za STA, bo direktorat za policijo in druge varnostne naloge MNZ, ki je pristojen za usmerjanje in nadzor nad izvajanjem nalog in pooblastil policije, od policije zahteval pisno pojasnilo o poteku postopka ter ga proučil z vidika zakonitosti in strokovnosti. "V primeru ugotovljenih nepravilnosti bomo sprejeli ustrezne ukrepe," so napovedali.

Minister Aleš Hojs verjame, da policija v takšnih primerih ravna še posebej tankočutno in obzirno, so sporočili z MNZ. Foto: STA

Ob tem so dodali, da minister za notranje zadeve Aleš Hojs globoko obžaluje tragični dogodek ter staršem ob tej nenadni in boleči izgubi izreka iskreno sožalje. "Verjame, da policija v takšnih primerih ravna še posebej tankočutno in obzirno, saj se zaveda pomembnosti visoko profesionalne, a hkrati tudi sočutne in spoštljive komunikacije v vsem postopku," so navedli na MNZ.

Starše o smrti otroka obvestili šele pet ur po tragičnem dogodku

Starši so namreč v javnem pismu po utopitvi sina v reki pri Solkanu prejšnji teden med drugim pojasnili, da ob nesreči niso bili prisotni, pristojni pa naj bi jih o nesreči obvestili šele pet ur po dogodku. Tudi po tem, ko so za nesrečo izvedeli, niso mogli stopiti v stik z drugima otrokoma in starimi starši, ker da jima delavke centra za socialno delo niso omogočile pogovora z njimi. Nato se je zapletlo še na inštitutu za sodno medicino in na Žalah. Od sina sta se tako lahko poslovila, kot sta navedla, šele po nekaj ostrih besedah in šele dan po dogodku.

Zaradi tragičnega dogodka, ki ni bil edini v zadnjih letih, so pristojni napovedali ukrepe za večjo varnost kopalcev. Tako so že za letošnjo sezono napovedali postavitev stebričkov z barvno lestvico, s katerimi bodo označili vodostaj, ko elektrarna odpira zapornico. Prihodnje leto bodo po napovedih novogoriškega župana Klemna Miklaviča postavili brv in omejili športne aktivnosti, razmišljajo pa tudi o vzpostavitvi zvočnega signala, poroča STA.

V društvu kritični do napovedanih rešitev za večjo varnost kopalcev

V Društvu primorskih arhitektov pa so do napovedanih rešitev kritični, saj da te "ne odpravljajo ekstremnih dnevnih nihanj vode, ki so temeljni vzrok teh utopitev in so posledica delovanja državne hidroelektrarne Solkan ter imajo svoje vzroke v ekonomski računici poslovanja". Po njihovem prepričanju je treba upoštevati vpliv takšnega delovanja elektrarne na prostor reke in ljudi v njem ter ga ustrezno prilagoditi.

Ob tem so pojasnili, da se je območje današnjega Kajak centra v Solkanu kot prostor za kopanje uporabljalo pred mnogo leti, preden je bila leta 1984 zgrajena hidroelektrarna Solkan. Zato je po njihovem mnenju treba upoštevati, da je elektroenergetska izraba Soče samo ena od njenih rab. Najavljene rešitve pa, kot so navedli, izhajajo iz predpostavke, "da je energetska izraba Soče nadrejena vsem preostalim rabam reke in prostora ob njej, kajti niti eden od napovedanih ukrepov se ne dotika obratovanja elektrarne v Solkanu".

"Soča pri Solkanu naj bo prostor za brezskrbno in varno preživljanje prostega časa ter prostor za izvajanje raznolikih športno-rekreativnih dejavnosti, tako v urejenem kot tudi v povsem naravnem okolju. Nikakor pa to ne sme postati prostor z omejenim gibanjem in zmeraj pretečo nevarnostjo nenadnega povečanja rečnega toka, kjer bomo ljudje v nenehnem strahu za lastno varnost in varnost naših najdražjih. Hidroelektrarna Solkan mora svoje delovanje prilagoditi prostoru in ljudem," so še poudarili.