Ustavno sodišče: Vlada naj takoj preveri upravičenost omejitev gibanja

Ustavno sodišče je zadržalo del odloka o omejitvi gibanja in vladi naložilo, da mora takoj po prejetju sklepa, nato pa vsaj vsakih sedem dni preverjati upravičenost ukrepov iz odloka. Ob upoštevanju strokovnih razlogov mora nato ukrepe podaljšati, spremeniti ali odpraviti, o tem pa obvestiti javnost, so sporočili z ustavnega sodišča. V preostalem delu je ustavno sodišče sicer zavrnilo predlog pobudnika za zadržanje izvrševanja odloka.

Ustavno sodišče je sporočilo, da je začelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja zunaj občin. Do končne odločitve je ustavno sodišče zadržalo izvrševanje 7. člena prej omenjenega vladnega odloka.

Vlada mora nemudoma preveriti upravičenost ukrepov iz odloka

Odlok v 7. členu določa, da prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v uradnem listu. "To pomeni, da so posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine, odrejeni z odlokom, trajnejše narave, ker niso časovno zamejeni. Tako urejanje ni nujno za dosego namena, ki ga odlok zasleduje," so sporočili z ustavnega sodišča.

Vlada naj takoj po prejetju sklepa preveri upravičenost omejitev gibanja, nato pa naj to preverja na vsakih sedem dni, je sporočilo ustavno sodišče. Na fotografiji predsednik vlade Janez Janša. Foto: STA

"Enak namen bi bilo namreč mogoče doseči tudi z določitvijo, da bo vlada sorazmernost ukrepov periodično preverjala in jih podaljšala samo, če bo glede na vsakokratne razmere in mnenje stroke glede širjenja bolezni ugotovila, da so še potrebni za doseganje zasledovanih ciljev. S tem bi bila možnost nesorazmernih posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine zmanjšana, na drugi strani pa zdravje in življenje ljudi zaradi širjenja epidemije ne bi bilo nič bolj ogroženo," so poudarili.

Vladi je ustavno sodišče naložilo, da mora brez odlašanj po vročitvi tega sklepa, nato pa vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. O tem mora vlada obvestiti javnost, so dodali ustavni sodniki.

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje samo enega člena odloka

Ko gre za druge člene odloka, je ustavno sodišče sklenilo, da do končne odločitve ne bo zadržalo izvrševanje nobenega od njih. "Ustavno sodišče se zaveda, da bo odlok prenehal veljati. O njem je treba kljub temu odločiti, ker pobuda odpira načelna in pomembna ustavnopravna vprašanja," so glede začetka ustavne presoje pojasnili na ustavnem sodišču.

Ustavni sodniki današnje odločitve niso sprejeli enotno. O sprejemu pobude za oceno ustavnosti odloka so glasovali z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval Klemen Jaklič. Drugo in četrto točko sklepa, ki opredeljujeta omenjeno zadržanje izvajanja dela odloka in način njegove izvršitve, je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jaklič in Marko Šorli.

Tretjo točko sklepa, ki opredeljuje zavrnitev predloga za zadržanje izvajanja odloka v preostalih točkah, je ustavno sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovali Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs in Rok Čeferin, vsi trije so napovedali tudi delno pritrdilna in delno odklonila ločena mnenja. Jaklič in Šorli sta napovedala delno odklonilni ločeni mnenji.

Več pobud za ustavno presojo odlokov, sprejetih v povezavi z epidemijo koronavirusa

Notranji minister Aleš Hojs je na včerajšnji vladni novinarski konferenci med drugim povedal, da bi kot minister in državljan rad izvedel, kdo je v tem trenutku vložil pobudo za presojo ustavnosti omenjenega odloka. Z ustavnega sodišča so danes sporočili, da so se pri tem obravnavanem primeru odločili, da so pogoji za prikritje identitete pobudnika izpolnjeni. Je pa v sklepu navedeno, da pobudnika zastopa odvetniška družba Fincinger iz Ljubljane.

V četrtek so na ustavnem sodišču za STA pojasnili, da so v zvezi z odlokom o omejitvi gibanja do zdaj skupaj prejeli tri pobude za oceno ustavnosti. Ustavno sodišče je včeraj tako obravnavalo le eno od njih. Ob tem so prejeli še šest oziroma sedem pobud za oceno ustavnosti drugih odlokov, ki so bili sprejeti v povezavi z epidemijo novega koronavirusa. Omenjenih pobud ustavni sodniki na četrtkovi seji niso obravnavali.