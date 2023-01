Ustavno sodišče razveljavilo možnost samodejnega podaljšanja koncesije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustavno sodišče je razveljavilo določbe zakona o zdravstveni dejavnosti, ki omogočajo možnost podaljšanja podeljene koncesije za opravljanje javne službe. Do nove zakonske ureditve bo, kot je v odločbi odločilo ustavno sodišče, po izteku 15-letne koncesije potreben nov razpis oziroma nov postopek za podelitev koncesije.

Kot so navedli na ustavnem sodišču, je zakonodajalec različno uredil postopek podelitve nove koncesije in postopek podaljšanja obdobja podelitve koncesije, kar je v neskladju s splošnim načelom enakosti iz 14. člena ustave. "Za podelitev nove koncesije je predviden postopek javnega razpisa, medtem ko v primeru podaljšanja obdobja podelitve koncesije zakon ne predpisuje javnega razpisa, temveč predvideva (skorajda) samodejno podaljšanje obstoječe koncesije v korist obstoječega koncesionarja," so pojasnili.

Pri tem gre po njihovih navedbah za neenako obravnavo zainteresiranih ponudnikov, saj ti v primeru podaljšanja obdobja koncesije z obstoječim koncesionarjem sploh ne morejo konkurirati.

Zakon o zdravstveni dejavnosti namreč določa, da koncedent najpozneje 12 mesecev pred potekom obdobja podelitve koncesije preveri realizacijo programa ter ali še obstaja potreba po podelitvi koncesije, pri čemer lahko nato na podlagi pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja koncesijo izvajalcu podaljša za naslednjih 15 let.

Ustavno sodišče je ob tem določilo, da mora do drugačne zakonske ureditve koncedent najpozneje 12 mesecev pred potekom obdobja podelitve koncesije preveriti, ali še obstaja potreba po podelitvi koncesije. Če ta potreba obstaja, koncedent sledi pravilom za podelitev (nove) koncesije, pri čemer mora koncesijo podeliti na podlagi javnega razpisa.

Ustavno sodišče je sicer presojalo tudi o več drugih določbah zakona o zdravstveni dejavnosti. Med drugim je ugotovilo tudi, da zakonska opredelitev zdravstvenih storitev, ki se opravljajo v okviru javne zdravstvene službe, kot negospodarskih storitev splošnega pomena ni v neskladju pravnim redom EU, sodno prakso Sodišča EU in slovensko ustavo.