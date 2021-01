Ustavno sodišče naj bi začasno zadržalo izvajanje zakona o investicijah v SV

Ustavno sodišče naj bi po poročanju nekaterih medijev začasno zadržalo izvajanje zakona o investicijah v Slovenski vojski. Ministrstvo za obrambo z odločitvijo ustavnega sodišča še ni bilo seznanjeno. Opozarjajo pa, da bi bila to nesorazmerna odločitev in da bi bili prisiljeni zaustaviti proces nabave novega transportnega letala, kjer so postopki v sklepni fazi.

DZ je zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v SV do leta 2026, ki v omenjenem obdobju predvideva skupaj za 780 milijonov evrov vojaških naložb, sprejel v drugi polovici novembra. Večji del sredstev bo šel za oblikovanje srednje bataljonske bojne skupine z nakupi oklepnih vozil, spomni STA.

Levica in SD sta po sprejetju zakona v DZ vložili tudi več kot 28 tisoč podpisov za začetek postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, a je koalicijska večina le dan zatem potrdila sklep o nedopustnosti referenduma. Opozicija se je na ustavno sodišče zato obrnila z zahtevo za presojo ustavnosti omenjenega sklepa.

Mesec sodišču predlagal, naj zadrži izvajanje zakona

Koordinator Levice Luka Mesec je pozneje vložil še zahtevo za presojo ustavnosti samega zakona. Obenem je ustavnemu sodišču predlagal, naj do dokončne odločitve zadrži izvajanje zakona.

Presodil je, da bi sklenjene pogodbe, s katerimi ministrstvo za obrambo prevzema obveznosti za celotno obdobje veljavnosti zakona, lahko v primeru zavrnitve navedenega zakona na referendumu predstavljale hudo finančno breme za državo, s tem pa bi nastale težko popravljive posledice. Predlagal je absolutno prednostno obravnavo.

Vlada se s predlogom Mesca ni strinjala in je ustavnemu sodišču predlagala, naj zahtevo za oceno ustavnosti oceni kot neutemeljeno, predlog za začasno zadržanje izvajanja zakona pa zavrne, še navaja STA.

Mors: Zadržanje zakona o investicijah v SV nesorazmerna odločitev

Začasno zadržanje izvajanje zakona o investicijah v Slovenski vojski (SV) bi bilo nesorazmerno, saj bi začasno ustavilo aktivnosti za nabavo ključnih obrambnih zmogljivosti, so ob informacijah, da naj bi ustavno sodišče sprejelo odločitev o zadržanju, ocenili na ministrstvu za obrambo (Mors).

Na ministrstvu so navedli, da bi si ustavno sodišče s takšno odločitvijo naložilo veliko odgovornost, saj Slovenijo z novim, pa čeprav začasnim odlaganjem investicij v obrambo in varnost države postavlja v nezavidljiv položaj. Nastale bodo namreč nepopravljive posledice za varnost in mednarodno kredibilnost Slovenije, so prepričani na Morsu.

Zadržanje izvajanja omenjenega zakona bi sicer imelo že v tem mesecu povsem konkretno posledico, saj bi bili prisiljeni zaustaviti proces nabave novega transportnega letala, kjer so postopki v sklepni fazi, so navedli. "Odlaganje izvajanja procesov nabave lahko bistveno zamakne dobavo specifičnih vojaških zmogljivosti," so še opozorili.

Ob tem so izrazili pričakovanje, da bo ustavno sodišče dokončno odločilo brez odlašanja v čim krajšem možnem roku. V nasprotnem primeru bi tako rekoč dodatno leto izgubile vse ključne obrambne investicije, s tem pa bi se še poglobilo sedanje protiustavno stanje, so še prepričani na Morsu.