Ustavno sodišče iz odločanja o noveli zakona o RTVS izločilo Accetta

Ustavno sodišče je sklenilo, da se iz odločanja o noveli zakona o RTVS izloči ustavnega sodnika Mateja Accetta. O tem je odločalo na predlog Accetta, je razvidno iz sklepa. Na ustavnem sodišču so pojasnili, da bo v eni od zadev, povezanih z novelo zakona o RTVS, Accetta kot sodnica poročevalka zamenjala Katja Šugman Stubbs.

Ustavno sodišče je na seji konec januarja sklep sprejelo s tremi glasovi za in tremi proti, je razvidno iz sklepa, ki ga je danes na družbenem omrežju X objavil ustavni sodnik Klemen Jaklič, STA pa ga je posredovalo tudi ustavno sodišče.

Kdo je glasoval za in kdo proti

Za izločitev Accetta so sicer glasovali ustavni sodniki Primož Gorkič, Rok Svetlič in Klemen Jaklič, ki je sestavi, ki je odločala o tem sklepu, tudi predsedoval in je podal tudi ločeno pritrdilno mnenje. Proti sklepu so medtem glasovali ustavni sodniki Nina Betetto, Katja Šugman Stubbs in Rajko Knez, ki je podal odklonilno ločeno mnenje.

Sodnik Accetto je tako izločen iz odločanja o zakonu o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) v postopku ustavne pobude, ki jo je v začetku leta 2023 vložilo več tedanjih vodilnih na RTVS s prvopodpisanim tedanjim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem, ter v postopku odločanja o zahtevi državnega sveta za oceno ustavnosti skoraj celotne novele zakona, je razvidno iz sklepa. Tudi Gregorčič je, kot je danes spomnil v objavah na družbenih omrežjih, sicer v preteklosti že zahteval izločitev Accetta.

To ne bo vplivalo na nadaljnji potek postopka

Na ustavnem sodišču so ob tem za STA glede nadaljnje obravnave pojasnili, da izločitev sodnika sama po sebi "načeloma ne vpliva na nadaljnji potek postopka". V primeru izločitve Accetta pa sicer prihaja do spremembe pri sodniku poročevalcu v eni od zadev, povezanih z novelo zakona o RTVS. V obeh zadevah bo odslej to vlogo imela ustavna sodnica Šugman Stubbs, ki je to vlogo prevzela že četrta po vrsti.

"Ustavno sodišče bo z obravnavo obeh zadev torej nadaljevalo, pri čemer pa časovnega poteka glede na naravo postopka obravnave zadev pred ustavnim sodiščem ni mogoče predvideti," so za STA še navedli na ustavnem sodišču.

Tarča kritik s strani SDS

Accetto je bil sicer ravno zaradi novele zakona o RTVS tarča kritik in pozivov k odstopu opozicijske SDS, ki je polemizirala njegovo srečanje z evropsko komisarko Vero Jourovo v Sloveniji marca 2023, ko je bil še predsednik ustavnega sodišča. Tako Accetto sam, kot tudi Jourova in Evropska komisija so sicer zatrdili, da pogovorov o odprtih zadevah, torej tudi presoji ustavnosti novele zakona o RTVS, v času omenjenega obiska ni bilo. V SDS pa so kljub tem zagotovilom prepričani, da razkrita dokumentacija internega opomnika, namenjenega pripravi na srečanje, dokazuje politični vpliv na odločitev ustavnega sodišča o zakonu o RTVS.

Accettu se bo sicer mandat ustavnega sodnika kmalu iztekel, in sicer 26. marca, nasledila ga bo Tamara Kek.

Ni bil prvi

Accetto pa ni prvi ustavni sodnik, izločen iz odločanja v zadevah, povezanih z novelo zakona o RTVS. Na več sejah je ustavno sodišče odločalo o več vlogah za izločitev sodnic in sodnikov ter iz odločanja o zadevi izločilo Roka Čeferina in Nežo Kogovšek Šalamon.

Posledično je ustavno sodišče konec maja 2023 ugotovilo, da mu zaradi razklanosti v tedanji sestavi najbrž ne bo uspelo sprejeti vsebinske odločitve. Glede na to so umaknili začasno zadržanje dela novele, ki je veljalo od februarja istega leta.