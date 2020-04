Ni kršitev ustave, če država ne financira polno neobveznih programov zasebnih OŠ

Ustavni sodniki so v začetku marca odločali o financiranju zasebnih osnovnih šol. Kot izhaja iz odločbe sodišča, državi ni treba stoodstotno financirati dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja v zasebni šoli s pridobljenim javno veljavnim programom. Mora pa država v takšni šoli v celoti financirati obvezni del programa.

Ustavno sodišče je na podlagi več vloženih pobud, ki so jih vložili Peter Gregorčič, Miha Skubica in Tadeja Šemeta, presojalo ureditev prvega stavka drugega odstavka 86. člena zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, so sporočili z ustavnega sodišča.

Financiranje dopolnilnega pouka in varstva je skladno z ustavo

Po tej odločbi se zasebnim osnovnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, za izvedbo programa zagotavlja petinosemdeset odstotkov sredstev, ki jih država ali lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Pobudniki so menili, da bi moralo biti zagotovljeno stoodstotno javno financiranje programa zasebnih osnovnih šol.

Celotno odločbo ustavnega sodišča si lahko preberete tukaj.

Kot so navedli sodniki, zakon v delu, ki se nanaša na javno financiranje dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, ni neskladen z ustavo.

Sodnik Marijan Pavčnik je spisal ločeno odklonilno mnenje: "Spodjedanje pravnr države". Preberite si ga lahko tukaj.

Ustavno sodišče je 1. in 2. točko izreka odločbe sprejelo s šestimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Pavčnik. Točko 3 izreka odločbe je Ustavno sodišče sprejelo soglasno. Sodnik Pavčnik je dal odklonilno ločeno mnenje. Sodnice in sodniki Accetto, Čeferin, Knez, Jadek Pensa, Mežnar in Šugman Stubbs so dali pritrdilna ločena mnenja.

Država mora v celoti financirati obvezni del

Po navedbah sodišča človekova pravica do brezplačnega obiskovanja obveznega osnovnošolskega izobraževanja obsega samo stoodstotno javno financiranje tistega dela programa, ki je za učence osnovnih šol obvezen. Zato ta človekova pravica učencev v zasebni osnovni šoli s pridobljenim javno veljavnim programom obsega le javno financiranje tistega dela programa, ki v zasebni osnovni šoli ustreza vsebinam obveznega dela programa javne osnovne šole, po povzemanju STA menijo ustavni sodniki.

54. člen ustave ne zagotavlja pravice do javnega financiranja jutranjega varstva in podaljšanega bivanja v zasebni osnovni šoli s pridobljenim javno veljavnim programom.

1 / 1

So pa ustavni sodniki zavrnilo pobude v delu, ki se nanaša na javno financiranje tistega dela programa s pridobljeno javno veljavnostjo, ki v zasebni osnovni šoli ustreza vsebinam obveznega dela programa javne osnovne šole, saj so o tem že odločili in ugotovili, da je v neskladju z ustavo. Ob tem so ustavni sodniki opozorili, da zakonodajalec pretekle ustavne odločbe ni izvršil, in državni zbor okrcali, da s to neodzivnostjo krši načela pravne države, še piše STA.