Ustavno sodišče odobrilo predajo posnetka seje nadzornikov SDH iz leta 2015

Televizija Slovenija in POP TV sta po odločitvi ustavnih sodnikov pridobila posnetek seje nadzornikov Slovenskega državnega holdinga (SDH) iz leta 2015, po kateri sta se z vrha SDH morala posloviti tedanja predsednik in član uprave Matej Pirc in Matej Runjak. Gre za prvi javno razkriti posnetek seje nadzornikov SDH doslej, poročata televiziji.

Televiziji sta za posnetek zaprosili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ker po njunem mnenju ni bilo jasno, kaj natanko se je na seji zgodilo. SDH je temu nasprotoval in sprva ni želel izpolniti odločbe informacijskega pooblaščenca, da morajo novinarjem posredovati posnetek, temveč so se pritožili najprej na upravno in nato še na ustavno sodišče, ki pa je na koncu pritrdilo novinarjem.

Posnetek, dolg 14 minut

Po poročanju televizij je na posnetku mogoče slišati zgolj glas nekdanjega predsednika nadzornega sveta SDH Damjana Beliča, ki je prebral ugotovitveni sklep, da je Pircu in Runjaku prenehal mandat uprave ter da gre za redni iztek mandata. Nadzorniki so se sicer, kot navajata televiziji, na omenjeni seji sestali v prostorih Beličevega podjetja, ne na SDH.

Na posnetku sicer, kot poroča POP TV, ni vse seje nadzornikov upravljavca državnega premoženja, temveč le 14 minut. Belič posnetka za TV Slovenija ni želel komentirati, z objavo pa se ni strinjal, saj je menil, da bodo zaradi tega nadzorniki odslej bolj pazili, kaj govorijo na sejah.