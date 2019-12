Uspešna dražba v Celju: zbrali sredstva za 712 ljudi v stiski

Letos so se uspešni gospodarstveniki iz celjske regije na večer pred prvo adventno nedeljo zbrali na že šestem kulturno-poslovnem dogodku, ki ima pomembno humanitarno noto. Letos so zbrali rekordnih 28.480 evrov in vsa zbrana sredstva tudi tokrat pretvorili v darilne bone za nakupovanje v mestnem jedru Celja.

V humanitarni akciji, ki je trajala od meseca avgusta, vzporedno s pripravami na prireditev, so organizatorji dogodka povabili k donaciji podjetja in posameznike.

Vsak obdarjenec prejme darilne bone v vrednosti 40 evrov. Letos bodo tako obdarili kar 712 otrok, starejših in posameznikov v stiski. Še posebej so pri obdarovanju pozorni na tiste posameznike, ki se poleg materialne ogroženosti spopadajo še z osamljenostjo, boleznijo, zapuščenostjo, duševnimi stiskami, starostjo.

Dobrodelno akcijo v tesnem sodelovanju organizirata Zavod Celeia Celje in Agencija RTA, darilne bone pa razdeli Škofijska Karitas Celje.

V zadnjih petih letih zbrali 92 tisoč evrov

Donacije, ki se zbirajo na računu Zavoda Celeia Celje, so v celoti namenjene pomoči potrebnim. Ta humanitarna akcija je ena od redkih, ki vsa zbrana sredstva nameni v dobrodelne namene. Vsi, ki sodelujejo pri pripravi dobrodelne akcije, delajo prostovoljno. Pomembno delo opravi Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, ki z vsakim donatorjem sklene pogodbo in skrbi za spremljanje prejetih donacij.

V zadnjih petih letih so s to humanitarno akcijo zbrali več kot 92 tisoč evrov. Leta 2017 so z vzporedno dobrodelno akcijo pomagali še Društvu paraplegikov JZ Štajerske, ki smo mu namenili 6.700 evrov za nakup vozila, prilagojenega invalidom.

"Zelo me veseli, da nam je letos uspelo zbrati največ donacij do zdaj, s temi sredstvi bomo obdarili 712 posameznikov in jim s tem polepšali praznike. Hkrati pa s to humanitarno akcijo pomagamo ustvarjati živahnost v mestnem jedru Celja. Vesela sem, da nam podjetja in posamezniki iz Celja in okolice zaupajo, vsako leto zberemo več donacij in zelo težko čakam našo že sedmo humanitarno akcijo v letu 2020," je povedala Katarina Karlovšek, pobudnica humanitarne akcije.