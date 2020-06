Uršlja gora v nekaj minutah dobila zimsko podobo #foto

Popoldanska nevihta je danes proti večeru pobelila Uršljo goro (1.699 metrov). Ob silovitem, stacionarnem nalivu je padla velika količina manjše toče in sodre, ki je podobo poletne Uršlje gore v nekaj minutah spremenila v zimsko, so ob tem zapisali na portalu Neurje.si.

Najnižje sobotne jutranje temperature bodo od 9 do 16 stopinj Celzija. V soboto bo večinoma sončno, bolj oblačno bo dopoldne v vzhodni polovici Slovenije. Predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Od ponedeljka topleje

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na vzhodu bodo mogoče manjše krajevne padavine. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter. V ponedeljek in torek bo sončno in topleje. V ponedeljek bo pihal okrepljen severni do severozahodni veter.