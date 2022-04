Prehrana psa predstavlja pomemben del uravnavanja občutljive prebave in vzdrževanja zdravega prebavnega sistema. Vsaka hranilna snov, ki jo pes dobi s hrano, ima pomembno vlogo pri skrbi za njegovo zdravo prebavo. Vse več psov trpi zaradi slabe prebave, ki lahko povzroči neprijetne zdravstvene težave. V življenju psa je izredno pomembno tudi obdobje njegove rasti. To je obdobje, v katerem se oblikuje struktura psa. Tudi če pes vsak dan jè briketirano hrano, se svetuje uporaba prehranskih dodatkov, zasnovanih posebej za to življenjsko obdobje.

Kako deluje prebava psa?

Glavni prebavni organ je tanko črevo. Njegova funkcija je učinkovito absorbiranje maščob, vitaminov, ogljikovih hidratov in mineralov. Prebava in absorpcija beljakovin se začneta že v želodcu. Tanko črevo ima značilno veliko površino, sestavljeno iz različnih vrst celic.

Črevesno mikrobioto sestavlja združenje mikroorganizmov, ki sobivajo v črevesju psov in mačk. V prebavnem traktu so prisotne bakterije, pogojene z genetsko zasnovo, ki jih uravnava med drugim tudi prehrana. V tankem črevesju te koristne bakterije spremljajo celice, ki z imunskim odzivom reagirajo na "slabe" bakterije in tujke. Črevesna mikrobiota je vitalnega pomena za zdravje gostitelja. S svojim delovanjem posega v:

presnovo zaužitih snovi,

sintezo encimov in bistvenih vitaminov,

proizvodnjo energije,

zdravje črevesnega epitelija,

razvoj in podporo imunskega sistema.

Pri zdravi živali je ohranjeno ravnovesje med črevesno mikrobioto in gostiteljem. Vendar se to ravnovesje lahko poruši zaradi dejavnikov, ki vplivajo na črevesno mikrobioto, kot so prehrana, okoljski stres, bolezenska stanja in zdravljenje z zdravili. Če je pes neodporen ali pa se začnejo celice, ki so odgovorne za imunski odziv, odzivati na snovi, ki bi jih običajno sprejele, se lahko pojavijo kronične prebavne težave. Številne študije so dokazale, da prebiotični in probiotični dodatki v prehrani psov in mačk blagodejno vplivajo na zdravje želodčno-črevesnega trakta.

LactoAdapt® je unikaten dietetičen dodatek k hrani za pse in mačke (PARNUT), indiciran za zmanjšanje akutnih motenj črevesne absorpcije. Priporočamo uporabo tudi v preventivne namene, pa v vseh tistih pogostih "kritičnih" obdobjih v življenju našega ljubljenčka, zlasti ki se nanašajo na ta štiri makropodročja:

Prehrana (npr. prehranjevalni stres) zaradi spremembe prehrane ali nenamernega zaužitja neprimerne hrane ali motenj hranjenja, zastrupitve.

(npr. prehranjevalni stres) zaradi spremembe prehrane ali nenamernega zaužitja neprimerne hrane ali motenj hranjenja, zastrupitve. Okolje (npr. okoljski stres), ki ga povzročajo psihološki ali logistični dejavniki (sprememba hiše, navad, okolja, kontaktne osebe, potovanja).

(npr. okoljski stres), ki ga povzročajo psihološki ali logistični dejavniki (sprememba hiše, navad, okolja, kontaktne osebe, potovanja). Zdravstvena stanja , na primer akutna driska in kasnejša obdobja okrevanja (tudi po nasvetu zaupanja vrednega veterinarja).

, na primer akutna driska in kasnejša obdobja okrevanja (tudi po nasvetu zaupanja vrednega veterinarja). Zdravila, na primer jemanje posebnih zdravil za obstoječe patologije ali po operaciji, med jemanjem antibiotikov.

Številne študije kažejo, da prebiotični in probiotični dodatki v prehrani psov in mačk ugodno vplivajo na zdravje prebavil.

Zakaj kupiti probiotike za pse in mačke in zakaj za mojega psa ali mačko ne moremo uporabiti tistih za ljudi?

Delovanje probiotikov je vrstno specifično. Probiotike za ljudi lahko damo našim živalim, res pa je tudi, da obstajajo izdelki, zasnovani posebej zanje, vsekakor učinkovitejši od tistih, ki so namenjeni za uporabo pri človeku. Da bi bili probiotiki učinkoviti, morajo imeti nekaj osnovnih značilnosti:

Ne smejo vsebovati patogenih mikroorganizmov (to so škodljivi, ki bi povzročili nadaljnjo škodo).

Morajo biti odporni tako proti želodčni kislini kot proti črevesnim encimom (če se jemljejo oralno, morajo biti sposobni doseči svoje mesto v takšnih količinah, da lahko opravljajo svojo funkcijo).

Morajo se prilepiti na epitelna tkiva črevesja za izgradnjo kolonij.

Morajo izboljšati imunski sistem psa.

Morajo zapustiti živalsko telo ob koncu zdravljenja.

Vse te lastnosti so vsekakor zagotovljene z nakupom izdelka, ki je posebej zasnovan za te motnje, nasprotno pa zdravila "naredi sam" ne zagotavljajo vedno učinkovitega in pravočasnega ukrepanja (to ne pomeni nujno, da škodujejo živali, preprosto lahko nimajo želene dejavnosti in tako podaljšajo čas okrevanja in/ali ne zagotovijo popolnega okrevanja).

Primer dobre prakse: Izkušnja vzrediteljice cairnskih terierjev iz psarne Danatera "Kot lastnica več psov in vzrediteljica se večkrat srečujem z želodčnimi in prebavnimi težavami psov. To sem po navadi reševala z dietami, pri težjih primerih pa tudi z obiskom veterinarja, kar je pomenilo dolgotrajnejše zdravljenje s tabletami in posledično tudi kar velike stroške." Natalija Dragan Gajari, psarna Danatera

Prehrana psa in nujno potrebna hranila

Če so vnesene kalorije enake porabljenim, je kalorično ravnotežje živali v ravnovesju. V nasprotnem primeru pa telo nabira kalorije, torej se zredi. Če pa so vnesene kalorije manjše od porabljenih, psi izgubijo energijo, torej izgubijo težo. Očitno je, da ima vsak organizem svoj metabolizem, zaradi katerega uporablja molekule, ki izhajajo iz prebave in razgradnje asimilirane hrane. Vendar se včasih zgodi, da je treba zagotoviti psu prehranske dodatke, dodati elemente, ki jih žival potrebuje ali, v vsakem primeru, te dajati za vzdrževanje njenega dobrega počutja.

Pomen vitaminov

Vitamini so bioregulatorji velikega pomena, saj skupaj s hormoni vodijo izvajanje vseh fizioloških procesov neposredno in posredno preko encimskih mehanizmov. Na podlagi topnosti so razvrščeni v maščobno topne (shranjene v jetrih, predstavljajo rezervo za organizem), ki se raztopijo v maščobah in nepolarnih topilih, ter v vodi topni (niso akumulirani v organizmu, zato je bistvenega pomena, da se jih vsak dan uvedene v telo skozi prehrano), ki se raztopijo v polarnih topilih, kot npr. v vodi. Vsi vitamini so odgovorni za specifične naloge in njihova pomanjkljivost lahko povzroči okvaro in/ali motnjo v telesu.

Pomen mikroelementov

Mikroelementi nimajo energije, so pa nujni za prehrano živali, vendar jih žival ne more sintetizirati (v nasprotju z drugimi prehranskimi sestavinami), zato jih je treba nujno vnesti z dnevno prehrano v zadostnih količinah, da se zadosti potrebam živali. So zaščitne sestavine, saj imajo prevladujočo vlogo pri nadzoru presnove živali kot sestavnih delov prostatične skupine številnih encimov. Poleg tega nekateri izmed njih opravljajo funkcije encimskih aktivatorjev in vstopajo v genezo hormonov in vitaminov.

MultiAdapt® je lahko koristen v primerih:

prehranske pomanjkljivosti,

brejosti in dojenja,

pri mladičih v fazi rasti,

pri starejših psih in mačkah,

in mačkah, ohranitve idealnega mišičnega tona pri delovnih in športnih psih + v pooperativnem okrevalnem obdobju,

pri v okrevalnem stimulacije imunske obrambe,

vzdrževanja kože in dlake v odlični kondiciji.

MultiAdapt® je posebej oblikovan za pse in mačke, ki potrebujejo uravnoteženo in učinkovito podporo za svoje dobro počutje. MultiAdapt® vključuje različne sestavine, uporabne posamezno, ki so še učinkovitejše v medsebojni sinergiji.. Prehrana mora biti raznolika, kar pomeni, da mora vsebovati vse prehrambne sestavine, kot so beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, vitamine in minerale. Včasih pa bo morda treba zagotoviti tudi dodatek nekaterih hranil, glede na potrebe živali, ali v vsakem primeru koristnih za njeno dobro počutje. V tem primeru je lahko koristen prehranski dodatek, na primer MultiAdapt® na osnovi vitaminov in mineralov z dodatkom alge spirulina in prahu astragalusa.

Primer dobre prakse: Izkušnja Janine Oberkirch in nemške ovčarke Holly "Moja psica Holly je začela menjavati dlako pet tednov pred BSZ 2021 (Bundessiegerzuchtschau, op. p.), in mislila sem, da je letos ne bom mogla razstavljati. Izdelki Dogoteke − CortiAdapt v kombinaciji z MultiAdaptom − pa so nama omogočili izboljšanje kondicije in dlake ter dvig forme psa." Janine Oberkirch, Maibuechen Pet Store Germania

Zdrava rast se odraža vse življenje

Rast psa je zelo pomembno obdobje v življenju psa. Zakaj je v obdobju njegove rasti vedno priporočljiva uporaba izdelka DOGOjunior?

Ker je med rastjo, še posebej če je hitra in intenzivna, dobro preprečiti in ne zdraviti. Še posebej je pomembno, da v primeru težav v rasti pravočasno ukrepate, ko so rastne plošče še odprte, da ima telo čas za okrevanje in regeneracijo. DOGOjunior vsebuje mikrohranila in fitoterapevtske izvlečke, uporabne za rast mladičev vseh pasem. Tudi s pravilno in uravnoteženo prehrano morajo mladički pogosto povečati vnos določenih hranil, ki sodelujejo pri tvorbenem metabolizmu sklepnega hrustanca in vezi.

Pri izdelku DOGOjunior je poudarek prav na fitoterapevtskih izvlečkih, kot sta alga spirulina in alga laminaria - dve algi z zelo visoko vsebnostjo aminokislin in vitaminov, vključno z vitaminom E, vitaminom A in številnimi vitamini skupine B. Vsebujejo tudi dobro količino maščobnih kislin omega 3 in omega 6; alga laminaria vsebuje tudi jod. Equisetum Arvense vsebuje veliko količino organskega silicija, ki olajša absorpcijo vseh makro in mikroelementov. V zadnjem desetletju so nekatere študije prepoznale silicij kot element v sledovih, ki igra pomembno vlogo v vezivnem tkivu, zlasti v kosteh in hrustancu.

DOGOjunior® je sicer v splošnem prehranski dodatek, oblikovan zlasti za rast psov in mačk.

Spodbuja skladen razvoj kosti in sklepov ter podpira mladičke pri rasti, zlasti v fazi osifikacije.

DOGOjunior® je torej lahko koristen pri mladičih:

za okrepitev in zaščito sklepov,

za okrepitev vezi in kit.

Vsebuje izboljšano formulo z OMEGA 3 in 6.

Snovi v prehranskem dodatku DOGOjunior® delujejo blagodejno varovalno v daljšem obdobju. Lahko se uporablja do končne rasti.

Omega 3 maščobne kisline kot tudi omega 6 so opredeljene kot esencialne maščobne kisline, ker jih telo ne more sintetizirati, zato jih je treba nujno jemati s prehrano. Večkrat nenasičene maščobne kisline, zlasti EPA in DHA, imajo znane zdravstvene lastnosti, predvsem blagodejno delujejo na srce, krvni tlak in raven holesterola v krvi.

Mladič raste dobro, nima posebnih težav. Ali potrebuje še kaj?

Izdelek DOGOjunior® se daje od dveh mesecev do popolnega razvoja. Snovi v izdelku DOGOjunior® delujejo blagodejno varovalno v daljšem časovnem obdobju in se lahko uporabljajo od odstavitve.

Primer dobre prakse: Psička bokser s težavami v rasti (psarna Conte di Carmagnola) Vzreditelj se je odločil za uporabo izdelkov Dogoteka, natančno je bil uporabljen DOGOjunior®. Fotografije prikazujejo razvoj situacije, ki je bila rešena v manj kot mesecu dni. To je le še eno od pričevanj, ki kažejo, kako se lahko z dopolnjevanjem mladičeve prehrane odpravimo težave, povezane z rastjo. Izdelek je ekipa Dogoteke posebej zasnovala za skladen razvoj kosti in sklepov psov in mačk v razvoju.