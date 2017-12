Upokojenec, ki je izdelal jaslice na 80 kvadratnih metrih #video

V jaslicah pa ni le ena božična družina, ampak jih je pet. Poleg tega so v božični zgodbi ujeti še stare navade naših prednikov, Sneguljčica in sedem palčkov, Kekčeva zgodba, babica Zima in vsi trije dobri možje, ki nas obiščejo med prazniki. Ovčk je toliko, da jih ni mogoče prešteti. Jaslice Vinka Pfajfarja so vse prej kot tradicionalne.

"Žena mi ne dovoli več v trgovino, ker so tam igrače in jaz tam že najdem kaj zase," je povedal jasličar.

V gozdarski zgodbi, kot ji pravi sam, prikazuje našo bližnjo preteklost. Postavil je stranišče na štrbunk, konje, ki na žago vlečejo hlode, pa kope, v katerih so kuhali oglje. "Prikazana je kopa, tam so planine, spodaj so pastirčki, pa palčki, tam gori je cerkvica," je opisal Pfajfar.

[video: 66942 / ]

Otroci so najbolj navdušeni nad planinami, v katerih se sankajo in smučajo trije dobri možje, ter Sneguljčico. Odrasle pa bolj navdušuje božična zgodba. Postavil je kar pet različnih. "Eni pravijo, da so jaslice to, da so ovčke v gruči in tako naprej, ampak meni to ni bilo všeč, jaz imam svoj pristop," je pojasnil.

Največji je hlev v središču, preostali so manj opazni. Božjo družino je skril v kamnito kraško hišo, povsem ločene pa je postavil jaslice, ki štejejo že sto let. "Zdaj, ko bo prišel božič, in do treh svetih kraljev, vsak dan pridem in prestavim kralje, kamele, vse, da pridejo do hlevčka," je razkril, kako se jaslice vsak dan malce spremenijo. Jaslice ima postavljene do svečnice oziroma približno do 10. februarja.

Večino hiš in ovčk je naredil sam. Hiše, pokrite s skodlami, hlev s pujsi, konji, ki vozijo moko na mlin, in še in še. Vse to je del njegovih jaslic, ki vsak december privabijo več kot tisoč ljudi: "K meni pride veliko ljudi, ki jih malo postrežemo, dam jim limonce, piškotke. Malo se podružimo, podebatiramo v kuhinji, pa je hitro februar," je še dejal.