Takšne jaslice imajo doma naši bralci #foto

V božičnem času po večini slovenskih domov ob božičnem drevesu postavijo tudi jaslice. Že 28 let pa žive jaslice pripravljajo v Postojnski jami. Pošljite nam fotografijo svojih jaslic in z malo sreče osvojite izlet v kraško podzemlje, kjer si boste lahko ogledali žive jaslice.

aplikacije #sampovem ali po elektronski pošti na naslov siolfoto@tsmedia.si. Če boste med tremi najboljšimi, boste lahko svojo fotografsko zbirko dopolnili z živimi jaslicami v Postojnski jami.



Preizkusite se v nagradni igri, v kateri bomo skupaj z družbo Postojnska jama tri družine popeljali na ogled živih jaslic v kraško podzemlje Postojnske jame. Pošljite nam svoje fotografije jaslic prek aplikacije #sampovem ali po elektronski pošti na naslov siolfoto@tsmedia.si. Če boste med tremi najboljšimi, boste lahko svojo fotografsko zbirko dopolnili z živimi jaslicami v Postojnski jami. Vaše fotografije jaslic bomo objavili tudi na Siol.net. Čas imate do 25. decembra 2017.

Fotografije jaslic, ki ste nam jih poslali:

Foto: Bralec Franc

Foto: Bralec Florijan

Foto: Nejc Cimprič

Foto: Brigita Ivnik

Foto: Dušan D. Lajovic

Foto: Karmen Kovačič

Foto: Brina in Enej Košir

Foto: Vladimir Kovačič

Foto: Bralec

Foto: Anja Kalinšek.

Foto: Matjaž V. Foto: Bralec Matjaž

Foto: sasoramovs0

Foto: Bralec

Jaslice so velike 3x1,5 metra. Oče Silvo se vsako leto trudi in jih razstavi doma pod nadstreškom ob cesti, tako da so vidne vsem mimoidočim, je sporočila bralka Nataša, ki je očeta še pohvalila, saj je vse naredil sam s svojimi rokami, razen figuric. Foto: Bralka Nataša

Foto: Bralec Miha

Foto: Jurij R. Davda.

Z veliko vneme in ljubezni jih vselej izdelata tašča in tast Irena in Jože Račič. To je pri njima že tradicija, vsako leto pa dodata novo figurico ali kakšen drug detajl. Najstarejše figurice v naših jaslicah so stare že 30 let in več. Foto: Maja Kepic

Foto: Marjana Papež.

Foto: Mateja Steferl.

Foto: France Toni.

Foto: Špela Pinosa

Naše jaslice se prenašajo iz roda v rod, posebnost je štalica in nekaj figuric starih okoli 100 let. Foto: Danilo Dornik

Foto: GARS

Z družino sem se prvič letos odločila postaviti jaslice zunaj pred hišo, ker je več možnosti za domišljijo in še vedno lahko kaj dodaš. Foto: Pipkopipko

To so jaslice, ki so jih izdelale pridne roke žena in mož v župniji sv. Petra v Ljubljani. Njihova posebnost je v tem, da so se hoteli kar najbolj približati pravim materialom. Tako imajo pastirci na majhnih statvicah izdelane plaščke, osliček je iz prave kože. Veliko dela, a tudi veliko veselja. Foto: Anton Sečnik

Foto: Marija Adamič